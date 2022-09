Saveta Bogdan tună și fulgeră, după ce s-a spus că ar avea datorii! Artista îi bănuiește pe colegii de breaslă: „Nu știu de ce vorbesc de rău de mine”

In articol:

Saveta Bogdan este una dintre cele mai apreciate artiste de folclor de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, interpreta de muzică populară se numără, fără doar și poate, printre preferințele românilor.

Ei bine, în ultima perioadă, la urechile artistei au ajuns niște lucruri care nu prea i-au plăcut, asta pentru că mulți au spus că ar avea datorii, căci nu poate să se întrețină cu pensia mică pe

care o are.

Din acest motiv, cântăreața a dorit să lămurească politicos aceste speculații, explicând că duce un trai decent, mai ales că pensia ei este suficientă pentru a se întreține, dar are și bani puși deoparte pe care îi ține la bancă. Mai mult decât atât, artista îi bănuiește chiar pe colegii de breaslă că au spus aceste lucruri despre ea și în acest fel a dorit să-i asigure pe toți că nici din punct de vedere al evenimentelor nu o duce rău, asta pentru că la fiecare final de săptămână are contracte pe care trebuie să le onoreze.

„Vorbesc cârcotașii, probabil colegi de-ai noștri că n-are cine că eu sunt amărâtă, că n-am pensie, că nu știu ce. Dragii mei, nu sunt nici amărâtă, am pensie, am și bani la bancă, am tot ce-mi trebuie. Am zugrăvit casa și într-adevăr costă zugrăvelile astea, dar nu mă vait pentru că mi-am făcut o casă foarte frumoasă. În fiecare sfârșit de săptămână am evenimente, nu există săptămână să nu am eveniment”, a mărturisit Saveta Bogdan, pentru un post TV.

Saveta Bogdan

„Eu cânt, sunt sănătoasă”

De asemenea, artista a mai adăugat că încă poate cânta, mai ales că este sănătoasă și în putere. În același timp, interpreta de folclor a mai spus că nu înțelege de ce oamenii sunt atât de răi și nu poate să-și dea seama cum cineva poate inventa asemenea minciuni despre ea.

„Eu cânt, sunt sănătoasă, mă face că sunt bolnavă, a vrut să vină lumea pe la spital să mă caute. Eu nu știu cum poate să inventze atâtea minciuni oamenii ăștia. Nu știu de ce vorbesc de rău de mine, nu îi înțeleg.(...) Am tot ce-mi trebuie, nu îmi lipsește nimic”, a adăugat artista.