Actorii din Moldovenii si-au luat rolurile in serios la sedinta foto care i-a adunat pe toti protagonistii serialului. Andreea Lodba, cea care o interpreteaza in serial pe Aurica, o femeie supusa, cu frica lui Dumnezeu, si Petronel Gabriel Gongeanu, cel care ii da viata paduradului Mitica, sotul Auricai, s-au distrat copios la sedinta foto a carei protagonisti au fost. Inarmata cu o tigaie, Aurica l-a redus la tacere pe Mitica, razbunand toate scenele in care veselul ei barbat o trimite la „cratita”.

Avem imagini in exclusivitate cu cei doi protagonisti, in plin scandal conjugal.

Scandal conjugal! Imagini in exclusivitate de la sedinta foto „Moldovenii”

„Aurica ridica tigaia din mai multe motive, ea este o femeie credincioasa, iar Mitica, fix opusul ei. Ea este o femeie harnica, iar Mitica niciodata nu munceste pentru casa. Un alt motiv de suparare este dat de faptul ca Aurica uraste sa ma vada beat. Eu pun pe primul loc vinul, si nu pe ea. Aurica este o femeie completa, caracterizeaza perfect conceptul de sotie, astfel ca ea are tot dreptul sa ridice tigaia asupra mea pentru ca niciodata nu o ascult si, totusi, ea ma iubeste”, spune Petronel Gongeanu.

Pe Andreea Lodba si Petronel Gabriel Gongeanu ii puteti urmari in serialul „Moldovenii”, difuzat in fiecare sambata, la ora 22:00, la Kanal D. Acestia dau viata unor personaje memorabile, pline de umor molipsitor.