Scandal de proporții în folclorul românesc. Interpreții de muzică populară, indignați de versurile îndrăznețe ale unei melodii: "Este ceva rușinos pentru societate"

Comediantul Nelu Cortea a creat un adevărat scandal printre soliștii din folclorul românesc, după ce a scos o piesă ale cărei versuri i-au revoltat în mod serios pe artiști. Bărbatul s-a ales cu numeroase critici din cauza piesei compuse, chiar dacă, spune el, nu a avut deloc o intenție rea.

Nelu Cortea, piesa controversată, cu versuri îndrăznețe

Nelu Cortea a declarat

că intenția lui nu a fost să îi deranjeze pe interpreții de muzică populară, ci dimpotrivă, a dorit doar să lanseze o piesa modernă, care să fie ascultată și de tineri. Comediantul a introdus în cadrul melodiei și câteva versuri în engleză, care au fost catalogate ca fiind total nepotrivite pentru acest domeniu muzical de către artiștii consacrați.

Totuși, bărbatul a încercat să se scuze în mod ironic pentru numele ales și a ținut să menționeze că el nu cunoaște limba engleză și nu a optat intenționat pentru această denumire: "Cu melodia asta încercăm să ajungem la tinerii din ziua de astăzi, care s-au cam depărtat de muzica noastră tradițională și atunci am încercat să facem ceva mai modern, să băgăm niște versuri în engleză, noi nu știm, nu am învățat engleză, habar n-avem, am căutat pe cineva să traducă.", spun Nelu Cortea și colega lui de scenă, Maria, la începutul melodiei controversate.

Interpreții de muzică populară, revoltați de versurile necenzurate ale piesei

Melodia lansată de Nelu Cortea și-a găsit imediat critici, din cauza unor versuri în limba engleză, care nu au fost deloc cenzurate.

Cu toate că videoclipul a strâns deja 300.000 de vizualizări până acum, Georgel Nucă și Iosif Ciunturei, doi dintre artiștii revoltați, au desființat piesa comediantului, spunând că este de-a dreptul ceva rușinos pentru societate: "Ce vor să scoată în evidență? Gândiți-vă că sunt foarte mulți tineri, copii, care ascultă, sunt îndrăgostiți de cântecul popular. Ce să audă acolo? Tot felul de cuvinte din astea, porno?! Este ceva rușinos, în primul rând, pentru societate.", a precizat Georgel Nucă, în cadrul unei emisiuni tv.