Scandal de proporții între Dana Badea și actualul ei iubit, Alin! Fosta ispită a chemat poliția: "Mi-e frică de el"

După participarea la emisiunea moderată de Radu Vâlcan, Dana Badea a avut un succes răsunător în mediul online. Fosta ispită a ajuns rapid în atenția internauților, mai ales după ce s-a cuplat cu Alin, un tânăr devenit popular pe Tik-Tok.

Povestea lor de dragoste a fost intens urmărită de cei de acasă, însă acum totul a luat o întorsătură radicală. Recent, pe rețelele de socializare au apărut mai multe filmări în care cei doi își aruncă cuvinte grele. Ba mai mult, în timpul unui live bruneta chiar sună la poliție, acuzându-și iubitul de agresivitate.

Dana Badea, acuze grave la adresa iubitului: "Să vina poliția acum!"

Dana Badea și Alin s-au cunoscut prin intermediul unei platforme de socializare. S-au îndrăgostit, s-au mutat împreună și chiar s-au logodit la un moment dat, însă lucrurile par să nu fi mers așa cum s-au așteptat. Recent, cei doi au pornit un scandal monstru pe Tik-Tok, iar mii de urmăritori au fost martori.

Bruneta chiar a anunțat poliția, pe motiv că partenerul ei ar fi agresat-o fizic:

"Dana Badea: Nu chemi femei la mine în casă, că eu nu chem bărbați. E și casa mea, nu numai a ta! Să vină poliția acum!

Alin: Pleacă Dana de aici!

Dana Badea: Nu mai plec, să vină poliția! Eu am muncit în casa asta, de ce să-mi cheme ăsta mie femei unde e munca mea?", este conversația celor doi, din timpul unui live pe Tik-Tok.

Alin neagă că ar fi agresat-o pe brunetă

În urma disputei aprinse, dintre cei doi, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au încercat să lămurească situația. Alin a negat, însă, acuzațiile care i se aduc și a refuzat să meargă la secție:

"Dana Badea: Mă amenință că mă bate și mi-e frică de el (n.r. către polițiști).

Alin: Am probă aici, sunt pe net, am 7.000 de oameni aici, nu am bătut pe nimeni (n.r. către polițiști). Vrea să mă dea afară cu voi, cu vrăjeală. Nu am bătut-o. Nu doresc să plec la secție, nu plec din casa mea! Nu sunt cooperant deloc, sunt live, am probe. Nu aveți nicio dovadă. Nu o să pot să părăsesc domiciliul în seara asta, pentru că n-am greșit cu nimic.", au fost declarațiile pe care cei doi le-au făcut în fața polițiștilor.