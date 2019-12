Acum 5 ani, regretatul Cornel Galeș dezvăluise pentru WOWbiz.ro detaliile neștiute ale conflictului dintre marea Andreea Esca și Marian, fratele său cameraman. În 2006, Andreea Esca și Marian Galeș, fratele cameraman al lui Cornel, au plecat împreună în Statele Unite, în interes de serviciu, pentru o serie de reportaje pentru Pro TV.

Unul dintre materiale viza și botezul băiatului Nadiei Comăneci, Paul Dylan, mai ales că Lavinia, fosta soție a mogulului Adrian Sârbu, anunțase că dă și ea un party în America tot cu acest fericit prilej. Numai că, potrivit presei acelor vremuri, bine ”încălzit”, fratele lui Cornel Galeș ar fi sărit calul, chiar în fața invitaților. ”Acesta a inceput sa o jigneasca pe Esca in fata invitatilor si i-a aruncat ca este doar o cititoare de prompter, in rest nu e buna de nimic, ca are fite cat carul si multe altele… Prezentatoarea s-a schimbat la fata si, cu lacrimi in ochi, s-a retras pentru cateva minute de la petrecere. S-a intors apoi pentru a-si termina treaba, transmitand imaginile filmate catre PRO TV. La Bucuresti, cei doi s-au intors separat. Andreea cu sotul ei, iar Marian Gales - singur”, nota atunci presa.

Confirmarea a ceea ce s-a întâmplat atunci, în America, a venit în 2015 chiar de la regretatul Cornel Galeș, fratele lui Marian, care a murit acum o lună într-un accident rutier petrecut în Spania.

“Imi aduc aminte de acel scandal. Nu ma mira ca Marian a reactionat asa, pentru ca, de cand s-a imprietenit cu Ioana Maria Moldovan, el s-a schimbat radical! Nu l-am mai recunoscut! Femeia asta l-a introdus in anturaje care l-au stricat si l-au determinat sa profite de parinti sau sa uite de fratele lui. Numai ea este de vina pentru tot. E adevarat ca l-a ajutat sa isi pastreze postul dupa scandalul cu Andreea Esca, dar acest lucru nu sterge cu buretele ce a facut ea. Dimpotriva, a facut din Marian un baiat de nerecunoscut! Inainte de ea nici nu bea si nici nu ridica tonul la cineva vreodata. Era foarte cuminte si cu bun-simt, insa, asa cum spuneam, unii barbati pot fi transformati de femeile din viata lor in rau! Ioana Maria este o fiinta pe care sa o eviti, nu sa traieste cu ea… pentru ca uite unde ajungi”, declara în 2015 Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete, pentru WOWbiz.ro.