Scandal EURO 2020, la meciul Macedonia de Nord-Austria. Politicienii au stat la VIP, iar legendele fotbalului la tribuna a II-a. Ce spun Orban și Gică Popescu

Gică Popescu, prima reacție în scandalul EURO 2020 [Sursa foto: Captură YouTube] 17:19, iun 15, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Scandal EURO 2020, la meciul Macedonia de Nord-Austria. Gică Hagi, Gheorghe Popescu și Dorinel Munteanu au stat la tribuna a II-a, în timp ce mai mulţi oameni politici precum Ludovic Orban, Anca Dragu, Dan Barna sau Nicuşor Dan, pe lângă oficialii FRF Răzvan Burleanu sau Mihai Stoichiţă au stat la VIP.

Prima reacție a lui Ludovic Orban în scandalul EURO 2020

Politicienii au stat la VIP, iar legendele fotbalului la tribuna a II-a[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: EURO 2020. Programul complet al meciurilor de la Campionatul European de Fotbal 2020

Ludovic Orban a fost întrebat despre repartizarea locurilor la meciul Macedonia de Nord-Austria și dacă i se pare normal ca politicienii să stea la zona VIP în timp ce legendele fotbalului au văzut meciul de la tribuna a II-a.

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

„Eu am fost invitat de primarul general și am stat pe locul care mi s-a acordat, nu am hotărât eu distribuția locurilor la tribună. Mi se pare normal să fie respectată generația de aur, orice om care a contribuit la dezvoltarea fotbalului românesc să beneficieze de respect.

Eu, de altfel, am și lucrat cu Gică Popescu care fost consilierul onorific și am apreciat enorm de mult colaborarea cu el pentru că a fost implicat alături de mine, de ministrul Tineretului și Sportului, în realizarea obiectivelor Stadionul Steaua și Stadionul Arcul de Triumf. Evident, împreună cu compania de investiții și consorțiile care au construit”, a spus Ludovic Orban, liderul PNL.

Citeste si: Christian Eriksen s-a fotografiat pe patul de spital! Primul mesaj al fotbalistului: „Mă simt...”

Gică Popescu, prima reacție despre scandalul EURO 2020

Gică Popescu, prima reacție în scandalul EURO 2020[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Meciurile EURO 2020 pe Arena Națională se joacă cu fani în tribune. Reguli de acces pentru spectatori

Gică Popescu spune într-o postare pe pagina de socializare că la tribuna a II-a s-a simțit ca pe vremuri și a ales să stea acolo unde chiar el a cumpărat mai multe bilete pentru familie și prieteni.

„Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete în valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi și noi, am umplut țara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piața Unirii la Piața Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, a scris Gică Popescu.