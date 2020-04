In articol:

Alfonso Merlos a comis-o in timpul unei transmisiuni live pe canalul sau de Youtube. In timpul interviului, pe fundal a aparut o femeie goala. Imediat toata lumea s-a prins ca nu e iubita lui, ci o alta tipa, jurnalista Alexia Rivas.

Cum iubita lui Merlos participa la Big Brother Spania, deci nu e acasa, carcotasii au inceput sa faca sapaturi ca sa afle cine e duduia din imagini.

O tanara goala a aparut din greseala in transmisiunea live pe youtube a unui renumit prezentator tv

Dupa ce a comis-o si a fost prins, jurnalistul a incercat sa se scuze si sa spuna ca nu si-a inselat iubita, pentru ca erau despartiti. Marta Lopez l-a contrazis si a spus ca in momentul in care domnisoara goala a aparut in clipul lui de pe Youtube ei inca erau impreuna.

Situatia s-a complicat si mai mult cand a facut declaratii si Alexia Rivas, protagonista imaginilor incendiare. "Eu nu m-am bagat in relatia nimanui, el mi-a zis mie ca e singur. Ne intalnim cam de trei saptamani", a precizat tanara vazuta goala de sute de mii de persoane.