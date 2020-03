Invitați la Fanarena în seara zilei de 23 martie au most Silvana, mama Faimoasei Asiana, și Andrei Duban, soțul Grațielei Duban. Între ei a avut loc un scandal de proporții, după ce și cele două concurente s-au certat la Survivor și și-au aruncat cuvinte extrem de urâte. Actrița a ajuns chiar să o numească pe fosta gimnastă ”viperă cu ochi de chinezoaică”.

„Sunt de peste două luni în junglă și sunt inerente discuțiile. De foame, unii sunt irascibili. Actrița, in devenire probabil, Grațiela Duban…”, a spus Silvana Peng, mama Asianei.

, i-a răspuns Andrei Duban mamei Asianei, când ea a glumit pe seama carierei soției lui.

„Accept invitația după ce primesc si scuzele. Privindu-vă ca pe un emerit titrat al României, care incercati sa va propulsați sotia in acest joc, eu va propun pentru inceput a clarifica lumii intregi atitudinea dumneavoastră si modul in care ati gasit să scrieti pe un site de socializare, deci public, cate ceva despre copilul meu. In calitate de parinte, va cer explicatii ale continutului a ceea ce ati scris. Totodata, v-as ruga sa explicati de ce ati sters ce ati scris”, i-a spus mama Asianei lui Andrei Duban.

„Am sters ce am scris ventru că m-a rugit cineva drag, nu o să ii dau numele, eu nu as fi stars. Consider ca virusul băgat în chip în prima emisiune de sambata… Eu sâmbătă am văzut că a început o zi în care și-au făcut tabieturile, urmau să meargă la un job important. Prima secvență a fost cu Asiana care s-a dus la Ghiță și a început să zgândăre fără să îi spună nimeni nimic. A venit și Elena, una pe o parte, una pe o parte. Grațiela nici nu era acolo, mie a început deja să mi se strângă stomacul. Fără să o întrebe nimeni nimic, primul lucru dimineața, te duci să zgândări? Virusul a pornit de la această discuție, Grațiela nici nu era acolo, după care s-au dus și au pierdut cu 10-0. Cum a fost vina Grațielei? Sub masca asta ”hai că e copil, e micuță, are tot dar de fapt nu are nimic”, puneți-vă în situația Grațielei pe plajă, să îi spună micuța dumneavoastră „bolnava e mă-ta”. Maică-sa nu e bolnavă, e moartă, e mai mult decât bolnavă, e moartă de ani de zile. Atâta timp cât se ascunde în spatele Elenei și sunt un grup mai numeros, mi se pare normal să o voteze pe Grațiela, nu mai votează pe criterii sportive. Pentru fiecare, au început să iasă din micuță niște lucruri extraordinare. O luăm în față și spunem că e un copil. Dacă e un copil, să nu meargă la Survivor, să meargă la Gașca Zurli”, a spus Andrei Duban, vizibil iritat de părerea mamei Asianei, dar și de comportamentul fostei gimnase față de soția lui, Grațiela Duban.

„Grațiela își permise a-mi jigni copilul, provine probabil de la educația primită de la părinți și este educația pe care o va oferi copilului”, a spus mama Asianei.

„De mine poti sa spui ce vrei, de Gratiela poti sa spui ce vrei, dar nu poti vorbi despre copilul meu. Nu fac cu dumneavoastrăs discutie de piata la televizor”, a dăugat.

Replicile au devenit din ce în ce mai acide, la FanArena. Mama gimnastei a adus din nou în vorba despre o postare în care Andrei Duban o numa, în mod public, „Asianavirusul Faimoșilor” pe fosta gimnasta.

„O asociezi cumva pe Asiana cu virusul despre care se spune ca e chinezesc?”, l-a întrebat mama concurentei pe Andrei Duban.

„Doamne fereste, aveți mari probleme sa spunti asa ceva. Nu imi puneti cuvinte in gura”, a răspuns Andrei Duban.

„Grațiela e departe de a fi un sportiv de performnta. A intrecut orice limita. Te deranejaza Asiana, ai atacat-o aici pe canapea. Sa stii ca te urmaresc. Ai fost invitat aici, iar eu iubesc FanArena”, a mai spus mama Asianei.

„Eu vă spun „dumneavostră”, dar văd că îmi vorbiți la per tu. Eu v-am vorbit cu respect, as vrea sa fim egali macar in exprimare”, a sus Andrei Duban.

„Sunteți mai tânăr. Vai, imi cer scuze, am uitat că vorbesc cu valorosul… Eu va respect atat de tare incat nu mi-as permite sa va fac nici virus, nici altceva vazut la microscop, as cobori mult sub nivelul meu”, a răspuns acid Silvana, mama Asianei.

„Doamna, stiti ca suntem in 2020? Cum adică ma trageți pe mine la raspundere? Va uitati putin la dumneavoastră? Din ce an sunteti? Ganditi-va ca a murit de mult comunismul”, a răspuns Andrei Duban.

„Ganditi-va la ce exemplu ii dati copilului dumneavoastra”, a mai spus și mama Asianei de la Survivor.