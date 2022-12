Scandal în fotbalul românesc! Un fost atacant de la Dinamo și-a bătut iubita! Femeia a declarat la Poliție că a primit un pumn și o palmă! Tibor Moldovan: ”Am fost provocat!”

In articol:

Scandalurile au fost și sunt frecvente în fotbalul românesc! De la amantlâcuri până la divorțuri cu scântei sau loviri ale partenerelor de viață, toate le întâlnim în lumea sportului cu balonul rotund

de pe plaiurile mioritice.

Unii dintre cei care au ridicat mâna se căiesc pentru gesturile lor, chiar dacă trec ani buni de la incidente. De pildă, Tibor Moldovan, acum în vârstă de 40 de ani, fost atacant la Dinamo, protagonist și el al unui astfel de episod, a povestit ce s-a întâmplat în 2004, atunci când și-a bătut iubita de la vremea respectivă.

Tibor Moldovan: ” A doua sau a treia zi am auzit că ar fi fost rănită”

Din păcate, bătaia administrată de Tibor Moldovan domnișoarei cu pricina a avut și urmări pe plan sportiv. După doi ani în care a jucase foarte bine la la Apulum Alba Iulia, urma să facă pasul la Dinamo. Din păcate pentru el, șefii ”câinilor” au dat înapoi după ce au aflat de agresiunea fizică de acasă și nu s-au mai arătat interesați de serviciile lui, mai alea că tânăra a susținut la poliție că a fost lovită cu două palme și un pumn.

După ani de zile de la acel scandal, prezent la GSP Live, Tibor Moldovan a vorbit, în premieră, despre acel moment. În acea perioadă, fotbalistul era în refacere după o accidentare la genunchi care l-a ținut luni bune departe de teren.

”S-a întâmplat exact în acea perioadă în care m-am accidentat. Am fost provocat foarte tare și am reacționat cum nu trebuia, cu o palmă. A doua sau a treia zi am auzit că ar fi fost rănită atât de tare de la acea palmă. Nu am înțeles atunci cum, dar așa s-a întâmplat. Mi-am asumat, am plătit pentru asta, am trecut peste. Ne-am împăcat după aceea, din punct de vedere juridic, moral, am rămas în relații normale, de prietenie”, a declarat fostul fotbalist la GSP Live.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

Citește și: România mai pierde un fotbalist! A refuzat convocarea şi este tentat să joace pentru Italia

Fostul atacant al lui Dinamo a fost retrogradat după scandal. ”După 7 luni și jumătate de pauză, mi-am revenit”

Tibor Moldovan avea să spună ce a urmat acestui scandal cu iubita. ”Asta m-a motivat, m-a ambiționat și mai tare să îmi văd de treabă, să mă pregătesc. M-am întors la Alba Iulia și mi-am făcut pregătirea.

Chiar dacă lumea nu mai avea încredere în mine- e greu să ai încredere în cineva când e accidentat și are o problemă de genul, după 7 luni și jumătate de pauză și de muncă grea la sală și la antrenamente mi-am revenit. Cei de la club mi-au zis să merg la echipa a doua, să joc în Liga 3. Am refuzat absolut, am vrut să-mi revin în Liga 1, printre fotbaliști. Am fost introdus în meciul cu Craiova, iar la 50 de secunde am înscris golul victoriei. Apoi au început să sune din nou telefoanele, s-a uitat incidentul”, a fost varianta lui fostului jucător în emisiunea de la GSP, care avea să ajungă până la urmă la Dinamo un sezon și să înscrie goluri importante.

Clipe de coșmar pentru eroul Argentinei! Fetita lui Angel Di Maria s-a născut la șase luni și a stat într-un incubator din Madrid

Cine este Tibor Moldovan

Tibor Moldovan, originar din Târgu Mureș, a jucat 71 de meciuri în Liga 1. A jucat pentru Dinamo, Unirea Alba Iulia, Farul și Gloria Bistrița, ca atacant. A înscris 21 de goluri și a fost considerat unul dintre cei mai talentați jucători din generația lui, dar viața de dincolo de stadion, cu scandaluri care l-au avut în prim-plan, furt, beții sau lovirea iubitei, au făcut ca el să nu fie apreciat așa cum merita.