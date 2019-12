Numai că, fanii lui Raju, fostul concurent de la Puterea Dragostei, i-au trimis artistului melodia celor de la 5GANG, despre care spun că seamănă izbitor cu o piesă de-a lui, lansată în vară. Este vorba despre melodia ”Ca sultanii”, care a fost lansată în iulie, în perioada în care Raju era la Puterea Dragostei, iar în videoclip apar băieții din acel moment în show, Livian, Turcu, Rusu și Iulian.

, a declarat Raju despre melodia celor de la 5GANG.

Iată melodia lui Raju

Și melodia celor de la 5GANG

La Puterea Dragostei, Raju a fost atras de Mary

Raju a fost atras de Mary la Puterea Dragostei, însă între cei doi nu s-a legat nimic. Comportamentul lui Mary l-a făcut însă pe Raju să renunțe. ”Știam că Mary nu e pentru mine. Cred că face multe lucruri și doar pentru emisiune, ca să nu se plictisească. Nu cred că în afara casei de la Puterea Dragostei, Mary este la fel”, a spus Raju despre Mary, după ce a mărturisit că a fost deranjat de apropierea dintre aceasta și alți băieți din emisiune, în special de Jador și de Bogdan Mocanu.

De altfel, Raju a avut și un scandal cu Jador din cauza lui Mary. S-a întâmplat chiar în emisiune și apoi a explicat motivele pentru care s-a certat cu acesta. ”Nu am nimic personal cu Jador. Am încercat ceva cu Mary în toată perioada asta. Eu i-am explicat și lui Jador. De o săptămână încoace am văzut că Mary s-a schimbat în bine după ce am vorbit eu cu ea, dar Jador tot nu s-a schimbat, continuă cu glumele deplasate cu ea", a spus Raju la un moment dat în emisiune.