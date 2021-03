Scandal în Parlament. Premierul României, Florin Cîțu, ironizat de PSD: a primit bebeluși de jucărie în timp ce prezenta bugetul pe 2021

In articol:

Florin Cîțu a prezentat, luni, bugetul pe anul 2021. Premierul României a fost întrerupt de mai multe ori, de parlamentarii PSD. Aceștia i-au adus bebeluși de jucărie și au scandat mesaje prin care au cerut ca alocațiile copiilor din România să se dubleze.

"Probabil păpușile pe care le-ați adus sunt păpușile pe care le-ați manipulat de 30 de ani și păpușile cu care i-ați confundat pe români",

a afirmat Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

" Și nu va mai țineți de astfel de comportament lipsite de orice fel de civilizație și bun simț. Domnul Popa va rog să părăsiți tribuna, vorbeste Prim-Ministrul", a mai spus acesta, intervenind pentru a stabili ordinea.

" Văd și românii pe ce cheltuiesc banii din taxe cei de la PSD. Îi aruncă, dar asta este", a spus Florin Cîțu, după ce a fost interrupt de mai multe ori.

Parlamentarii PSD nu au ezitat să întrerupă prezentarea făcută de Cîțu. Aceștia au început să strige: "ALOCAȚII!".

Premierul României, Florin Cîțu, ironizat de PSD[Sursa foto: Captură foto]

Florin Cîțu: „Vreți alocații, eu credeam că sunt pentru copii, dar văd că le vreți voi. Vă înțeleg că vă trebuie bani de buzunar, dar asta este."

„ PSD țipă pentru că nu mai pot fura. Atât au înțeles ei din bugetul României. Țipă și înjură”, a adăugat Cîțu.

Marcel Ciolacu, atac direct la adresa lui Florin Cîțu

Marcel Ciolacu (PSD): „Domnule prim-ministru, un mincinos mai patologic decât dumneavoastră nu cred că am cunoscut. Sunteți la guvernare de un an și jumătate. Ați fost ministru de finanțe pe timpul domnului Orban. Știți foarte bine că sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastră în statul român. Am înțeles că PSD fură din buget. Îmi aduc aminte de UNIFARM.

Nu PSD ținea oamenii în casă în timp ce voi furați. Chiar nu îți e rușine să vii să ne spui că noi furăm? Bugetul este o rușine pentru România. Eu, domnule Cîțu, nu mă așteptam să veniți cu un buget care să încalce legea.

Vă spun direct: faptul că Guvernul continuă să împartă bani discreționar, în funcție de interese politice, acest lucru este o infracțiune. Cum să pedepsiți oameni și administrații locale că nu ați câștigat acolo alegeri? Dacă nu le alocați bani, măcar nu îi puneți să plătească taxe.”

