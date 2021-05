Scandal în restaurantul lui Brigitte Pastramă! Bruneta a intrat în atenția interlopilor

In articol:

Brigitte Pastramă este implicată într-un nou scandal! De data aceasta, totul are legătură cu restaurantul pe care fosta soție a lui Ilie Năstase îl deține. Totul ar fi încpeut de la o notă de plată, pe care doi clienți au considerat-o mult prea mare. Cei doi clienți s-au dovedit a fi doi interlopi celebri din Capitală, care au reacționat acid atunci când au aflat că nota lor de plată a fost mărită de la 3.200

de lei, la 4.120.

Cei doi bărbați s-au revoltat pe chelnerul care le-a adus nota. Unul dintre ei l-a amenințat verbal, după care a scos o sabie și a început să gesticuleze cu ea în incinta restrauntului. Celălat bărbat l-a lovit pe chelner fără să stea pe gânduri, iar aceeași soartă a avut-o și celălalt bărbat care lucrează în local și a sărit în ajutorul colegului său. Brigitte Pastramă a fost prezentă la întreaga scenă și ea a fost cea care a sunat la Poliție. Persoanele vătămate au formulat plângere penală.

„În data de 22 mai 2021, prin apel 112, Secția 2 Poliție a fost sesizată de către administratorul unei societăți comerciale cu privire la faptul că un angajat al localului ar fi fost amenințat, cu un obiect ascuțit, de către un client, nemulțumit de nota de plată. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 2, care au demarat investigațiile”, au transmis organele de ordine, potrivit Cancan.ro.

Brigitte Pastramă și soțul ei, Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă își dorește să înceapă o nouă afacere!

Brigitte Pastramă se bucură de primii pași făcuți spre normalitate.

Bruneta a mărturisit că afacerea ei începe să prindă viață și ese deja pregătită pentru una nouă.

„De când nu mai sunt așa restricții, avem petreceri, evenimente mici. Am avut o întâlnire cu cineva care dorește să cumpere și proiect și absolut tot. Am achiziționat în urmă cu un an cu teren.

Am luat autorizația și nu prea aș vrea să construiesc eu și doresc să vând, pentru că doresc să-mi fac o fabrică. O să plec pe alt continent ca să aduc utilajele și m-am gândit că mai bine vând terenul și cumpăr o hală de producție. E în Sectorul 2. Profil pentru copii”, a declarat vedeta.