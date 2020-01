"Regele României", după cum s-a autointitulat Abi, le-a povestit fanilor săi prin ce a trecut cu faimosul cântăreț Alex Velea.

După relatările făcute pe Instagram, Abi a vrut să îi transmită un mesaj și lui Alex Velea.

Ce a vrut să îi facă Alex Velea în mijlocul mall-ului

”M-am trezit cu chef de scandal, deci… În general, nu prea bag necunoscuți în seamă, dar acum fac o excepție. Dragă Bhighidi boom shaka laka e fierbinte ca vara, hai să vorbim ceva. Eram eu prin mall și îl văd pe al nostru necunoscut, Alexandru Velea, cum vine spre mine. Și auziți ce-mi zice, că am crezut că leșin. 'Am auzit că ai vorbit prost despre mine. E prea multă lume aici, că altfel îţi dădeam un capac'. Păi bă, tu ai 40 de ani, eu am 19. În al doilea rând, porți șosete peste blugi. Ai grijă de copiii tăi, că sunt frumoși și e păcat de ei să ajungă să aibă o mentalitate ca a ta”, a scris Abi Talent pe Instagram.

Până acum Velea nu a declarat nimic despre acest incident, ba mai mult, refuză să bage în seamă acest gen de comentarii răutăcioase. El se concentrează pe viața de familie pe care o are alături de copiii săi și de iubita lui, la fel de faimoasă, Antonia.