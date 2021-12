Scandal la înmormântarea lui Victor Socaciu. Ce s-a întâmplat cu fiul regretatului artist?! Marina Almășan a reacționat imediat

In articol:

Nici la înmormântarea lui Victor Socaciu nu ar fi fost liniște! Regretatul artist a fost condus, ieri, pe ultimul drum. Fostul soț al Marinei Almășan are locul de veci la cimitirul Cornu. Artistul de folk a murit pe 27 decembrie 2021, în a treia zi de Crăciun, iar sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Sala Palatului, iar mai apoi la Palatul Parlamentului, pentru că de-a lungul vieții lui a activat și pe scena politică.

Victoraș, fiul artistului și al Marinei Almășan, a fost la înmormântare, mărturisind că s-ar fi așteptat să fie prezentă mai multă lume.

„Ar fi fost frumos să fie mai multă lume. Dar cei care au fost, au fost cei mai de preț și cei mai apropiați oameni ai lui. Asta e tot ceea ce contează, până la urmă”, a spus, ieri, Victoraș, fiul regretatului artist.

Scandal la înmormântarea lui Victor Socaciu

Nici la înmormântarea artistului nu ar fi fost liniște deplină, scrie Playtech.ro. Se pare că Victoraș, fiul cel mic al regretatului cântăreț de folk, nu ar fi fost lăsat să stea la priveghi toată noaptea. Marina Almășan a reacționat și a făcut declarații pentru sursa citată mai sus: „ Nu vreau sa comentez nimic. Aștept ca Victor sa se întoarcă de la înmormântare”.

Reamintim că, Victor Socaciu era căsătorit cu Brândușa Simion. Cântărețul are trei copii din trei relații diferite: cu prima soție, acesta are o fiică, pe nume Doina, în vârstă de 40 de ani. Victor Socaciu mai are o fiică, pe nume Alessia Ana-Maria, în vârstă de 33 de ani, iar mezinul este Victoraș Socaciu, în vârstă de 23 de ani.

