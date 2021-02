Scandal la metrou din cauza măștii de protecție! Un bărbat a fost încătușat de jandarmi pentru că nu purta mască

In articol:

Un scandal a avut loc duminică la stația de metrou Piața Unirii, chiar pe peron. Un bărbat a fost încătușat de jandarmi pentru că nu purta masca de protecție. Tânărul a refuzat să se conformeze și le-a transmis autorităților că nu are mască de protecție. În timp ce jandarmii încearcă să-l imobilizeze pe tânăr, acesta se zbate, țipă și încearcă să se opună.

Într-un final, oamenii legii reușesc să-l încătușeze. Ulterior, a fost dus la duba Jandarmeriei.

Bărbat încătușat la metrou Piața Unirii[Sursa foto: Captură video]

La scenta violentă au fost prezenți mai mulți călători. Oamenii care se aflau pe peron au intervenit, încercând să-i oprească pe jandarmi. Mai mult, mai mulți călători îi critică pe jandarmi cu privire la modul cum acționează. Potrivit unor surse, bărbatul încătușat de jandarmi riscă să fie amendat pentru că nu purta mască de protecţie, pentru tulburarea liniştii publice şi pentru că a refuzat să se legitimeze.

Ofiţerul în rezervă trântit la pământ şi încătuşat de jandarmi

Pe 20 februarie, un ofițer de rezervă a fost trântit la pământ și încătușat de oamenii legii, în apropierea Palatului Parlamentului. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Simion Dascălu a făcut dezvăluiri cu privire la momentul când jandarmii l-au agresat pe stradă. Din spusele sale, acesta susține că o să depună plângere împotriva forțelor de ordine.

„Am refuzat să fiu umilit pentru că asta s-a dorit. Să fim umiliţi! Să fim puşi în genunchi, culcaţi pe jos, să ni se pună cătuşe. În microbuzul Jandarmeriei pandemia dispare.Nu am spus că voi refuza să mă legitimez. Am spus cine sunt. Am spus că sunt ofiţer în rezervă al Armatei Române şi am documente şi legitimaţii care să dovedească asta. Am cerut să vină echipaj de Poliţie ca să-i identifice şi pe cei doi jandarmi”, a spus Simion Dascălu, fost pilot.