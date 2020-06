In articol:

Andreea Pirui de la Puterea dragostei, in razboi cu Bianca si Livian. Blonda a pornit un atac fara precedent la adresa celor doi colegi din emisiune.

Potrivit unor surse citate de Reea si Tina, Pirui a vorbit foarte urat despre Bianca Comanici. Ea sustine ca a ramas marcata de imaginile cu Bianca de pe vremea cand facea videochat, rememorand ce a vazut in clipurile care au circulat pe internet. Ea a adus aminte inclusiv despre jucariile si accesoriile erotice pe care le-ar folosi colega ei de emisiune.

"Pirui i-a spus ca stie ca Livian se iubeste cu o studenta romanca din Turcia. Pirui si Livian s-au certat. Ea i-a zis lui Livian: 'Familia ta nu te primeste acasa cu prostituata asta'. Bianca i-a raspuns: 'Taci dracu' de nesimtita'. Pirui i-a spus apoi: 'Mi-e scarba de tine, mi-e scarba sa te mai pup pe obraz' (n.r. dupa ce a vazut imaginile intime cu Bianca facand videochat)", au povestit cele doua vloggerite de pe Youtube, Reea si Tina.

Bernadette pleaca de la Puterea dragostei?

In acelasi clip de pe Youtube se fac dezvaluiri si despre un alt scandal izbucnit in casa Puterea dragostei: intre Philip, Ligi si Bernadette. "Philip a spus despre Ligi ca e prostituata. Berna vrea acasa. Ligi a zis ca il da in judecata. Berna s-a suparat, a inceput sa planga si a spus ca nu mai vrea sa apara pe ecran. A zis ca vrea acasa. Ea nu o suporta deloc pe Ligi", au mai povestit Reea si Tina.