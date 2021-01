Scandal monstru în echipa Faimoșilor! Culiță Sterp a răbufnit la adresa Simonei Hapciuc: „Ce exemplu îi dai tu la copilul ăla al tău de acasă?”

In articol:

Faimoasa Simona Hapciuc susține că în echipa Războinicilor se trișează, iar multe dintre fete s-ar fi prefăcut că le este rău pentru a putea prelungi jocul. În timpul jocului pentru imunitate din seara de vineri, 15 ianuarie, Marilena din echipa Războinicilor a mărturisit că îi este foarte rău și nu își simte mâinile.

În jurul ei au ajuns imediat cadrele medicale. Războinicii au început să se certe cu Simona Hapciuc, care i-a acuzat în repetate rânduri că se prefac. Faimoasa a început imediat să se apere în fața celorlalți concurenți. (

Sorin: Simona, se preface.

Simona Hapciuc: Nu fi..., atât îți zic! Eu am fost prima care a întrebat: „Ce s-a întâmplat, i s-a făcut rău lui Mari?”.

Culiță Sterp a criticat-o dur pe Simona Hapciuc[Sursa foto: Captură KANAL D]

Tensiuni în echipa Faimoșilor! Conflict între Simona Hapciuc și Culiță Sterp

Până la un conflict cu unul dintre Faimoși a mai fost un singur pas. Culiță Sterp a criticat-o dur pe coechipiera sa pentru că a început să se certe și l-a jignit pe Sorin de la Războinici. (Citeste si:Simona Hapciuc de la Survivor România, atac dur la adresa Războinicilor: „Încearcă să trișeze!”. Ce a observat Faimoasa)

Simona Hapciuc: De ce nu își măsoară cuvintele? Am fost super drăguță și am întrebat „Ce s-a întâmplat cu Mari?”. M-am gândit că poate are anemie...

Culiță Sterp: Simona! Asculți și tu un pic!

Simona Hapciuc : Nu, nu ascult! Lăsați-mă în p**a mea!

Culiță Sterp: Dar du-te tu... De ce vorbești cu omul ăla și el nu ți-a zis nimic? Ce exemplu îi dai tu la copilul ăla al tău de acasă? Eu te învăt de bine! Nu vreau să tac, te învăt de bine!

Simona Hapciuc: Noi, în loc să ne concentrăm pe energia noastră, ne concentrăm pe alte chestii?