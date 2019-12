În urmă cu ceva timp, Cornelia Catanga și Elena Merișoreanu au ajuns la cuțite. Cele două interprete de muzică populară și-au aruncat, una alteia cuvinte extrem de grele și se pare că totul ar fi pornit de la o bârfă.

Mai exct, totul a început de la o farsă din cadrul unei emisiuni tv, la sfârșitul căreia cele două s-au separat definiv.

Cele două artiste nu s-au menajat una pe alta

Mai mult, Cornelia Catanga a lăsat „cu limbă de moarte” faptul că Elena Merișoreanu nu are ce să caute la înmormântarea ei!

„După ce am făcut farsa, am aflat că Elena Merişoreanu a zis în faţa unor colegi de-ai mei: 'las-o dracu' de ţigancă, s-a apucat şi asta să slăbească?' M-a jignit foarte rău. Nu e o problemă că m-a făcut ţigancă, pentru că sunt de această etnie, dar de ce să mă jignească? Nu m-am aşteptat niciodată la aşa ceva. Ferească Dumnezeu să se întâmple, dar, dacă mor, Elena Merişoreanu nu vreau să calce la înmormântarea mea” a spus Cornelia Catanga acum ceva timp, foc și pară.

Pe de altă parte, Elena Merișoreanu s-a apărat și a mărturisit că totul este doar o bârfă și nu și-ar permite niciodată să o jignească pe Cornelia Catanga.

„Nu ştiu cine i-a spus că eu am făcut-o ţigancă şi că am jignit-o. Am zis într-adevăr că e cea mai frumoasă ţigancă din România, dar nici gând să o jignesc. Nu mi-aş permite să o jignesc vreo clipă, pentru că mama ei a fost prietena mea. Îmi pare rău că s-a supărat, dar sper să o conving că totul este doar o bârfă” a spus și Elena Merișoreanu, vizibil deranjată de situația de la vremea respectivă.