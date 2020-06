In articol:

Scandalul dintre Daiana si Gabriel ia amploare. Concurentul de la Puterea Dragostei s-a enervat la culme din cauza unei glumițe pe care a făcut-o fosta iubită la adresa lui în emisiune, iar de nervi a spart usa cu pumnul.

Scandal monstru între Daiana și Gabriel la Puterea dragostei

Mai exact, circul a pornit de la o glumă a Daianei, care l-a murdarit pe Gabriel cu ciocolată pe obraz, iar de aici până la gestul violent la care a recurs fostul ei iubit a mai fost doar un pas. Imediat după ce tânăra a făcut gestul, s-a declanșat „războiul” în casă.

Daiana a început să plângă în culise, iar după ce s-a calmat a decis să îl înfrunte pe Gabriel, iar vorbele pe care i l-ea spus acestuia l-au făcut pe bărbat să recunoască un lucru șocant. Printre cuvintele jignitoare la adresa fostei iubite, acesta a afirmat că a avut o altă relație în timp ce era cu ea. ulterior, însă, Gabriel a susținut că a spus asta doar ca să o facă pe Daiana să sufere. La rândul ei, Daiana a afirmat că nu l-a iubit niciodată pe Gabriel. Mai mult decât atât, cearta a atins punctul culminant în momentul în care Daiana i-a spus lui Gabriel că ascăpat de Fernando si a dat de el.

Această afirmație l-a făcut pe concurent să își piardă controlul. Acesta s-a dus la baie și și-a vărsat furia pe o biată ușă, pe care a zdrobit-o efectiv cu pumnul.

"Nu o sa ma mai impac niciodata cu acest om!", a spus Daiana.

"Acest om? Asta sunt eu pentru tine? De azi incolo sa nu te mai bagi in seama cu mine! Daca mi-am pus lumea in cap din cauza ta, sa-ti fie rusine ca tu spui ca sunt "acest om. Mi-am gasit pe altcineva afara si am fost cu ea si cat am fost cu tie!", a spus Gabriel.