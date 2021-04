Scandal pe bugetul Primăriei Capitalei. Reacția lui Nicușor Dan, după ce USR PLUS a refuzat să voteze: "Sunt uluit"

In articol:

Nicușor Dan a spus că este uluit de reacția consilierilor USR PLUS care nu au vrut să voteze bugetul. Primarul Capitalei spune că toate discuțiile au avut loc în această perioadă și nu înțelege de unde au apărut neînțelegerile.

Nicușor Dan: "De la începutul acestui mandat am făcut eforturi uriaşe să ţinem la linia de plutire Primăria"

Scandal pe banii bucureștenilor[Sursa foto: Facebook]

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la începutul ședinței că de la preluarea mandatului a depus eforturi mari să țină Primăria pe linia de plutire. De asemenea, a explicat și care au fost pașii în alcătuirea bugetului.

"E o zi foarte importantă, ziua votării bugetului. De la începutul acestui mandat am făcut eforturi uriaşe să ţinem la linia de plutire Primăria şi instituţiile din subordine care au fost din punct de vedere financiar planificate greşit. Am găsit facturi neplătite de la începutul anului 2019, am reuşit, acum odată cu votarea bugetului putem să trecem la faza următoare, la începerea investiţiei.



Vreau să vă aduc aminte procesul de elaborare al bugetului. Au fost mai multe etape.

Vă aduc aminte, în ianuarie, consilierii şi cu primarul, viceprimarii au audiat toţi directorii din Primărie şi din instituţiile subordonate, întrebându-i cum văd bugetul. După aceea li s-a solicitat să reducă ceea ce doresc tocmai pentru a stabiliza financiar instituţia. Au făcut nişte propuneri scrise. Apoi, într-un grup de lucru foarte intens, cei doi viceprimari, cu administratorul public, cu preşedintele Comisiei de Buget şi cu directorul Direcţiei Economice am realizat un buget, o propunere de buget care a fost gata pe 15 martie şi a fost transmisă către consilierii din majoritate.Ăla e bugetul.”, a declarat Nicuşor Dan.

Scandal pe bugetul Primăriei Capitalei

Deși edilul spune că au fost discutate încă din parte detaliile legate de buget, astăzi consilierii USR PLUS au fost împotriva votării bugetului, pe motiv că estimările făcute de primar sunt mult mai mari decât cele discutate.

"Bugetul de pe 15 martie, cu mici modificări, este bugetul pe care îl avem azi supus votului. De aia sunt uluit, adică noi am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri din majoritate, grupurile de consilieri din majoritate au discutat între ele pe această propunere de buget încă de acum şase săptămâni şi acum venim şi spunem că eu nu am buget. Realmente nu se poate aşa ceva”, a susţinut Nicuşor Dan.

Primarul a adăugat că din martie și până în prezent au fost discutate în detaliu deciziile cu privire la buget.



"În opinia mea, toate discuţiile care trebuiau să aibă loc pe buget au avut loc şi au fost extrem de civilizate şi extrem de constructive, s-au adus îmbunătăţiri, de exemplu, suplimentarea banilor pentru diverse investiţii, cum e Prelungirea Ghencea. Dacă se doreşte să mai discutăm pe buget, putem să mai discutăm, dar haideţi să ne grăbim să dăm bucureştenilor bugetul pe care îl aşteaptă pentru ca să putem să începem investiţiile pe care le aşteaptă”, a mai transmis Nicuşor Dan.



De cealaltă parte, consilierii generali ai USR PLUS spun că proiectul de buget nu este corect fundamentat şi nici nu a fost discutat.