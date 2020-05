In articol:

Scandal sexual intr-un spital suport COVID-19 din judetul Valcea. Un asistent medical a fost arestat preventiv dupa ce a incercat sa-si violeze o colega.

Incidentul a avut loc la Spitalul Orasenesc Horezu (Valcea), unitate medicala desemnata suport COVID, dar in care nu a ajuns deocamdata niciun pacient. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar in spital a fost deschisa o ancheta interna.

Asistent medical din Horezu a incercat sa-si violeze o colega

Barbatul acuzat ca ar fi incercat sa-si violeze colega este chiar reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali in cadrul spitalului. Victima, angajata pe perioada determinata, a fost abordata la schimbul de tura. Timp de doua ore, asistentul a fortat-o pe tanara sa intretina relatii sexuale cu el.

Incidentul a avut loc pe 18 mai, insa managerul spitalului a aflat abia o saptamana mai tarziu.

„În data de 18.05.2020, în intervalul orar 11.00-13.00, în timp ce se afla în incinta Spitalului Orăşenesc Horezu, unde este angajat în funcţia de asistent medical, inculpatul A.D. a încercat prin constrângere fizică să întreţină un raport sexual normal, cu numita B.A.F., angajată pe perioadă determinată în funcţia de asistent medical, în cadrul aceleiaşi instituţii”, se arata intr-un comunicat al procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Horezu.

Ce spune managerul spitalului?

„Eu am aflat în data de 26 mai. Atunci a venit asistenta şi a depus o sesizare în care spune că a fost «hărţuită sexual» de el. Nu am alte detalii. Am deschis o anchetă internă.(...) Ei lucrează la Compartimentul Sterilizare, iar acolo nu au acces nici pacienţi, nici alte persoane”, a declarat Constantin Popescu, managerul Spitalului Orăşenesc Horezu, citat de jurnalistii de la Digi24.

Asistentul medical este cercetat pentru tentativa de viol iar acum se afla in arest preventiv pentru 30 de zile.