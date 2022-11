Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! Ce se întâmplă acum și cu secunzii lui! Gigi Becali i-a pus interimari, dar apoi, le-a dat un șut în fund!

In articol:

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit de la echipă după ce a pierdut jocul cu Universitatea Cluj, din etapa a-16-a din Superliga României, încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea gazdelor. Antrenorul ”roș-albaștrilor” a decis să pună capăt chinului din ultima perioadă, în care a fost ținta atacurilor verbale ale lui Gigi Becali, dar și ale trădărilor din…vestiar.

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! ”Dacă Becali nu spunea nimic”

Prima reacție a lui Dică în momentul în care a vorbit despre despărțirea de FCSB a surprins pe toată lumea. ”De ce să mai stau?! Oricum plecam duminică!”, a spus Dică la Orange Sport,apoi a dezvăluit și ce l-a determinat să rămână până acum la vicecampioana României, în ciuda tuturor criticilor.

”Din ambiție, nu am plecat după înfrângerile cu Silkberog. Voiam ca echipa să aibă rezultate. Aseară am pierdut după 4 meciuri câștigate în campionat și nu am pierdut nici cu Anderlecht, nici în Cupă.

Eu am încercat să fac lucrurile să meargă bine. Dacă Becali nu spunea nimic aseară (n.r chiar după 1-2 la U Cluj), rămâneam până duminică și câștigam cu Rapid, iar apoi plecam. Aveam ambiția de pleca după o victorie. Voiam să las echipa în zona de play-off. De ce să mai stau? Am zis ok, eu sunt vinovatul, e mai bine așa. Am vrut să plec pentru că simțeam că nu sunt OK acolo. Da, am simțit. Nu mai contează în ce fel. Nu am simțit lucrurile la fel ca atunci când am intrat în grupele Conference League. Nu, nu din partea patronului. Relațiile cu MM Stoica sunt foarte bune”, a declarat, resemnat, Nicolae Dică la OrangeSport.

Ce a spus Dică după scandalul cu Dawa de la vestiare! ”Am zis ”OK, gata!” și l-am dat afară”

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit și de jucători, deși tehnicianul în vârstă de 42 de ani nu a dat nume concrete. Totuși, a ținut să detalieze ce s-a întâmplat între el și Dawa la vestiare, în pauza meciului de la Cluj, conflict în urma căruia fundașul a rămas la cabine.

”Eu nu mă cert cu jucătorii. Ei trebuie să facă ce le spun. I-am spus lui Dawa cum am pregătit meciul și ce trebuia să facă. Le-am spus jucătorilor să joace mingea pe atacant, nu pe mijlocașii centrali sau pe cei laterali când au adversar în spate, pentru că riscăm să pierdem mingea.

Dawa a început să vorbească. Eu vreau disciplină când merg la o echipă. Nu contează cine e, poate să fie și cel mai bun jucător. În primul mandat l-am sancționat și pe Alibec. Nu accept să comentezi la deciziile mele. Iar Dawa comenta. Nu am înțeles ce zice, vorbea în franceză. Păi, nu faci ce zic și mai și comentezi?! I-am spus ”Taci” în engleză. Am continuat cu indicațiile, dar el tot vorbea în franceză. Am zis ”OK, gata!” și l-am dat afară”, a povestit Dică pentru sursa menționată.

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! ”Slab, 20 de milioane de euro”

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! Totuși, a ținut să îi transmit un mesaj indirect lui Gigi Becali, care ar fi menționat că, pentru el, fotbalul înseamnă bani.

”Puteți să puneți mâine un titlu frumos în ziar: ”Nicolae Dică…1 an și 8 luni la Steaua, 20 de milioane de euro. În primul mandat am jucat în play-off-ul Champions League, grupe Europa League și în primăvara europeană. Adică 13-14 milioane. Acum, grupe Conference League, 6-7 milioane de euro. Adică vreo 20. Puneți titlu ”Dică, slab, 20 de milioane de euro”

Patronul a spus că vrea să câștige bani, iar cu Dică a câștigat bani. Asta înseamnă că nu sunt așa slab. A zis că vrea bani. Am adus bani? Cu mine echipa a făcut 20 de milioane!”, a mai spus Dică și la Digi Sport.

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! Secunzii lui au fost puși și ei pe liber

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit, la fel și secunzii săi, Viorel Tănase și George Cotigă. Dacă, initial, Gigi Becali a spui că îi păstrează ca interimari până la instalarea unui nou antrenor, azi, a întors foaia, și i-a eliminate și pe ei din schema echipei.

”FCSB și Nicolae Dică au reziliat marți, pe cale amiabilă, contractul pe care antrenorul în vârstă de 42 de ani îl semnase în luna iulie a acestui an.

Alături de acesta, clubul a încetat raporturile contractuale și cu antrenorii secunzi Viorel Tănase și George Cotigă.

Nicolae Dică a pregătit echipa noastră în 23 de partide oficiale în acest sezon (12 în Superliga, una în Cupa României Betano și 10 în preliminariile și grupele UEFA Europa Conference League), în care a obținut 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și a pierdut de alte 7 ori. Acesta a reușit să califice echipa în grupele unei competiții europene după o pauză de cinci ani, tot el fiind la conducerea FCSB și în sezonul 2017-2018, când roș-albaștrii au ajuns până în primăvara europeană.

Clubul nostru le mulțumește lui Nicolae Dică și colaboratorilor săi și le urează mult succes în continuare!”, s-a arătat în comunicatul oficial dat de club pe pagina oficială.

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! Ce a spus Gigi Becali ”Du-te, bă”

Scandal total la FCSB! Dică a plecat umilit! lui Dică au mai fost puși la încercare și după meci, atunci când, la o intervenție televizată, Gigi Becali a vorbit despre despre felul în care echipa este antrenată în acest moment, motiv de a lua și el o decizie de a părăsi corabia vicecampioanei.

”Eu ce răbdare să am cu Dică? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să mai dau oameni afară şi nu vreau să supăr. Dar trebuie să spun adevărul, nu am ce face, măcar mă uşurez. Dau eu oameni afară? Supăr familia lui, copiii lui. Îi spun de atât timp că vreau posesie, uită-te la Hagi şi vezi ce antrenează Hagi? El zice ce, nu mai aveţi încredere în mine? Hagi a zis că-i antrenează cu mingea până vomită. Ne dăm noi, că facem tactică. Du-te, bă, cu tactica ta! Dacă vrea să rămână, să rămână. Eu nu mai dau afară oameni, dar nu sunt mulţumit de el. Nu mai vreau să fiu stăpân, să supăr oameni. Dacă el vrea să plece, nu-l mai ţin. Dar nu-l dau afară, că nu mai dau oamenii afară! O să mă las de fotbal şi gata, nu vreau să-i mai supăr pe oameni. Cred că mă las de fotbal, aşa presimt”, a spus, resemnat, Gigi Becali, la PrimaSport.

