Arhiepiscopul Sucevei, în vârstă de 90 de ani, a fost adus la București cu un elicopter, împreună cu un alt pacient care trebuia adus în Capitală, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

IPS Pimen a fost dus luni la spitalul din Suceava, unde a fost testat pentru COVID-19. Are forme severe de pneumonie.

Trimiterea lui IPS Pimen la Bucureşti cu un elicopter, pentru a fi tratat de COVID-19 a stârnit numeroase reacţii în mediul online. Unii se întreabă de ce IPS Pimen a fost transportat cu elicopterul la București, când în Suceava au fost atâtea cazuri grave. Unul dintre cei care a fost scandalizat de ”tratamentul preferințial” al IPS Pimen este Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru, despre IPS Pimen, transportat cu elicopterul ”Nu îmi spuneți că nu sunt diferențe de îngrijire”

“In Italia, 60 de preoţi au murit de covid - in mare parte pentru ca au mers sa spovedească muribunzii. Un preot bătrân a cerut sa nu fie intubat ca sa scape un pacient mai tânăr, şi a murit. In UK, primul ministru a stat şi a lucrat cu simptome de covid, din izolare, pana a intrat in faza dura a bolii. Doar atunci a mers la spitalul public unde sunt tratati toţi. Printul Charles nu a fost nici măcar la spital când a fost confirmat, ca sa nu ocupe un pat. La noi, Pimen, securist şi înalt prea ierarh, e dus rapid cu elicopterul la Balş deşi ni se spune ca NU e in stare gravă. Flutur a ocupat săptămâni rezerva VIP din spital deşi NU avea simptome grave. Asta in timp ce 100 de oameni aproape au murit deja in judeţul păstorit de ei. Inclusiv un brancardier – acasă”, este mesajul postat de Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru.

“«Înaltul prelat va fi transferat la Bucureşti, la Institul Matei Balş, cu un elicopter, împreună cu un alt pacient» Ma intreb daca asta e primul transport in pandemie cu elicopter SMURD. Ca au fost atatea cazuri de persoane care poate ar fi supravietuit daca li s-ar fi acordat mai multa ingrijire. Si nu imi spuneti ca nu sunt diferente de ingrijire, ca atunci nici IPS Pimen nu ar fi transferat. Dar, dupa cum se stie, inaltele fete bisericesti sunt asimilate marilor demnitari ai statului. Si asta ne lamureste cum va fi si cu egalitatea de tratament daca se imbolnaveste vreun inalt demnitar”, a mai scris acesta pe Facebook