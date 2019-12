Scandalul dintre Larisa de la ”Puterea Dragostei” și Culiță Sterp a fost unul epocal, cu atât mai mult cu cât fosta concurentăp a dezvăluit că între cântăreț și Ella, actuală concurentă în show, s-au petrecut lucruri ”necurate”, în ciuda faptului că acesta s-ar fi împăcat cu Carmen de la Sălciua.

”I-am pregătit patul lui Culiță Sterp, în cealaltă cameră, iar Ella dormea cu mine. Normal, ne-am apucat să stăm de vorbă, iar Ella a apărut într-o ținută... Adică avea un maieu atât de transparent încât nu mai ascundea nimic, își expunea silicoanele alea noi, și o pereche de chiloței. Așa a stat... Adică mie chiar nu mi se pare normal să faci așa ceva, mai ales în casa mea, în fața unui bărbat străin”, povestea, la acea vreme, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Doar că, de atunci, pentru ea, a început coșmarul. ”Am fost nevoită să mă mut din casa aceea, cas aîn care i-am găzduit, peste noapte pe Culiță Sterp și pe Ella. A fost cumplit, primeam tot felul de msaje care mai de care mai explicite cu privire la pericolele care mă pândesc la tot pasul”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Sperând că situația se va calma, pentru câteva săptămâni, Larisa de la ”Puterea Dragostei” s-a adăpostit în casa părintească, la Deva. Doar că, din păcate, lucrurile nu s-au calmat.

”Când m-am întors în bucurești am primit niște mesaje care îmi sugerau că nu îmi va fi prea bine. Mi-au spus că știu unde stau și că voi avea parte de o vizită pentru că am vorbit... Normal, m-am mutat imediat, mi-a fost frică să nu pățesc ceva, am schimbat apartamentul, mi-am închiriat în alt loc”, ne-a mai spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Culiță Sterp și Ella de la ”Puterea Dragostei” au fost acasă la Larisa, pentru o noapte! A ieșit scandal uriaș

Mai exact, după ce Iancu Sterp a sugerat că relațiile intime dintre Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” și Culiță Sterp au fost suficient de dese și de... perverse, șatena a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește relația pe care a avut-o cu acesta. Și, înainte de asta, a decis să facă pace cu Ella de la ”Puterea Dragostei”, reușind să afle că, de fapt, și bruneta ar fi fost manipulată de Culiță Sterp pentru a le pune să se certe pentru el. ”Poate se aștepta toată lumea să ma reîntorc în emisiune pentru a avea drept la replică, însă mi-e rușine să iau parte la asemenea discuții cu toate că am căzut oarecum în plasa jocurilor lor și am intrat, live, aducând acuzații Ellei. Erau gesturi care m-au deranjat din partea ei și le susțin, însă după ce am urmărit puțin emisiunea, am luat legătura cu Ella și am rugat-o sa îmi spună dacă tot ce a confirmat ea sunt vorbe spuse de la ea sau este influențată... Pentru că erau aceleași vorbe pe care Culiță mi le spunea mie despre Ella.Undeva pute, și pute a prostie! Și, da... mi-a trimis unele vocale care cred ca au fost copy-paste. Știu că îi place să fluiere pentru a avea toată turma în jurul lui, doar că mie nu îmi place să fac parte din turma și nici să joc după cum cânta el pentru că nu este pe placul meu. Am refuzat să cred că un băiat pe care l-am respectat face gesturi de genul, după ce a stat în casa mea chiar dacă eu nu eram prezentă. Dar așa îmi trebuie când ma împrietenesc cu oameni sub nivelul meu. Asa sunt țăranii când se ajung la tv, spun vrute și nevrute și nu mai contează că omul pe care calci te-a ajutat”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.