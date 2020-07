In articol:

Livia Pop, una dintre cele mai frumoase cântărețe din Ardeal, a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare în studioul WOWbiz.ro, vorbit în exclusivitate despre cel mai urât episod din viața ei, momentul în care a fost bătută, chiar în noaptea de revelion, de un coleg de trupă.

”E o întâmplare mai puțin fericită din viața mea pe care mi-o amintesc cu groază. Nu m-am așteptat, nu am crezut că este posibil să treci prin așa ceva, dar mi s-a întâmplat”, ne-a spus Livia Pop, în exclusivitate. Iar povestea cunoscutei cântărețe de muzică de petrecere e una uimitoare. ”S-a întâmplat chiar în seara de Revelion. A fost o altercație cu un copleg de-al meu din formație, de fapt au avut ei între ei, băieții din trupă. După ce am terminat de cântat în seara de Revelion, unii voiau să plece acasă, altul nu. Totul a pornit dintr-o prostie, dintr-o banalitate... Tipul nu voia să mergem acasă, cântasem la Alba Iulia și voiam să mergem acasă la Baia Mare. Terminasem destul de devreme și voiam să mergem la familie, fiecare. El s-a enervat și l-a lovit pe colegul meu cu vioara, eu am intervenit pentru că nu puteam să stau și să mă uit”, povestește Livia Pop.

Iar atunci seara, și așa dificilă, s-a transformat într-un adevărat coșmar. ”M-a lovit și pe mine! În toată nebunia de atunci, eu, primul meu gând a fost să sun la 112, pentru că așa mi se părea firesc. Și așa ar fi fost să fac... Dar, ceilalți colegi, el (agresorul, n. red.) fiind pe la noi prin zonă un tip temut, nu au vrut. Ei m-au rugat să plecăm acasă, să nu fac treaba asta, să nu sun la 112, și atunci am cedat... Mi-a dat două palme, mi-a lăsat niște urme. Eu sunt femeie, el fiind bărbat, vă puteți imagina ce s-a întâmplat”, ne-a mai spus frumoasa cântăreață Livia Pop.

Mai mult decât atât, recunoaște Livia Pop, și acum regretă că nu a depus reclamație la Poliție. ”Și acum regret că nu am sunat la Pioliție, dar, repet, am făcut-o pentru colegii mei. Dar nici nu am mai colaborat cu omul acela... Nici nu ne-am mai văzut de atunci”, ne-a mai spus Livia Pop.

Cine este Livia Pop?

Livia Pop este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului. Cu toate că este relativ nouă pe scenă, așa cum recunoaște și ea, visul ei din copilăria era să facă muzică. ”Întotdeauna mi-a plăcut să cânt, am studiat la Liceul de Muzică, dar, după aceea, am ajuns să fac Jurnalismul, chiar dacă nu am profesat nicio zi. Aveam probleme cu gâtul și mi-era teamă să mă duc la Conservator și să îmi fac o carieră în muzică, dar, până la urmă, acum câțiva ani, mi s-a ivit ocazia și de atunci tot cânt. Și nu mai am nici probleme cu gâtul”, ne-a spus, în studioul WOWbiz.ro, Livia Pop.