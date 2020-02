Nu se știe exact ce l-a enervat acum pe Hamude de la Puterea Dragostei de a hotărât să spună adevărul despre Andra Volos, însă fostul concurent o atacă dur pe iubita lui Bogdan Mocanu.

Hamude susține că Andra a intrat la Puterea Dragostei cu scopul clar de a se face cunoscută în România, iar cuplul ei cu Bogdan Mocanu ”făcut în trei zile” ar fi fost pus la cale de frumoas brunetă. ”Eu am băgat-o în casa Puterea Dragostei pe Andra Volos. Are și cuplu făcut în trei zile. Când vorbesc despre acest cuplu, mă ia cu călduri”, a spus Hamude.

Hamude de la Puterea Dragostei, cum a cunoscut-o pe Andra Volos

Artistul a povestit și cum a cunoscut-o el pe Andra și ce discuții a avut cu aceasta.

”Eu eram în casa Puterea Dragostei, iar Andra mi-a dat follow pe Instagram. Am ieșit din Puterea Dragostei și am primit mesaje de la Andra. Țin minte că eram la mare și după câteva mesaje, m-a întrebat direct de emisiune, dacă e pe bune. Mi-a spus apoi :”Mă gândesc să mă duc și eu la emisiune, că am faimă aici în Italia, dar în România nu mă știe lumea. Mă gândesc dacă poți să-mi dai un sfat. Cum aș putea să intru?”. I-am spus că vorbesc eu, că frumoasă este,le dau poze și sigur o iau. Le-am făcut propunerea, le-am dat numărul de telefon. Andra mi-a mai zis: ”Dacă e să intru în emisiune, vii și tu apoi în emisiune să facem un cuplu”. După cum știți, eu în emisiunea aia nu mi-am făcut cuplu fals.... După ce și-a făcut cuplu în trei zile, m-a blocat, probabil ca să nu dau conversațiile cu ea. Însă eu am printuri după conversații. Nu aveam mari pretenții de la ea, dar nu mi-a spus un mulțumesc. Mai mult, ne-am întâlnit la ziua unui cunoscut, iar Andra s-a făcut că nu mă cunoaște, nu un ”bună”, nimic. Asta mi se pare urât”, a mărturisit Hamude într-un live pe canalul lui de Youtube.