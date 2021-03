Scandal uriaș între medici din cauza pandemiei de COVID-19! A fost chemată la Colegiu Medicilor după ce a susținut că a vindecat pe toată lumea

In articol:

„În realitate, există numeroase persoane care, după ce au fost la cabinetul privat al doamnei dr. Groşan, au ajuns în stare gravă la Spitalul Municipal din Oradea. Cum să pretinzi că ai vindecat 100% o mie de oameni şi tu ştii că pacienţii tăi ajung în stare gravă în spital?”, a declarat dr. Carmen Pantiş, pentru ebihoreanul.ro.

„Doamna doctor a făcut afirmaţii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia că medicii specialişti infecţionişti şi ATI ar face rău pacienţilor, dar şi prin faptul că neagă protocoalele de tratament Covid practicate în spitale. Am invitat-o la Comisia de Etică, să îşi justifice afirmaţiile. Am sunat-o azi şi părea chiar bucuroasă”, a mai spus dr. Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor.

Replica Flaviei Groșan la cele spuse de Carmen Pantiş, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor., a fost una incredibilă: „Vin vremuri grele pe capul meu. Foarte multe cazuri au ajuns in spital cica. De vreo trei știu. La fel cum știu cum au intrat in spital. Afebrili si cu saturație agreabile si care după 3 saptamâni tot acolo sunt. Ei, acum nimeni nu i perfect. Mai sunt si rateuri in viața. Prieteni, ce rateuri am mai dat?”.

Medicul Flavia Groșan susținea că tratamentul pentru COVID ucide pacienții

„Norocul a fost cu câteva asistente, pe care eu le consider eroine, făceau cu ochiul bolnavilor să nu ia Kaletra și să arunce medicamentele. Apoi intrau doctorii în salon și întrebau de ce nu au diareee și de ce se simt bine pacienții. Aceste asistente au salvat viața bolnavilor. Le mai dau în spitale și Codeină să oprească tusea și toate secrețiile rămân în plămâni, ei zic că sunt cheaguri, eu zic că sunt secreții inflamatorii, saturația începe să scadă, devin agitați că nu pot respira, îi sedează, îi pun pe mască și după care Dumnezeu cu mila.(...) Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Și nu a ajuns. Eu mă duc pe medicația mea clasică, ieftină, care include și Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide.

Este singurul antibiotic cu tropism (proprietate de a se localiza în anumite organe) viral. Sunt doar trei antibiotice în clasa macrolidelor, eritromicina, pe care toată lumea o știe, azitromicina și claritromicina. Mie nu-mi place azitromicina, pentru că este o copie mai slabă a claritromicinei. Eu am lucrat în niște studii clinice foarte interesante pe pneumonii și acolo am învățat despre tropismul viral al claritromicinei, acolo am învățat rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic. Și de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale și atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia și m-am dus ca și tratament etiologic pe claritromicină. Sigur că, pe lângă acest antibiotic, mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face față. Este o schemă de tratament care îmi aparține. Ați văzut la cazul Benedek, profesorii care se omoară ei între ei? Eu mă așteptam la o schemă de tratament și am întrebat și atunci cum a ajuns profesorul în Terapie Intensivă. Acolo numai bunul Dumnezeu și un terapist ieșit din comun te mai pot salva. Ce s-a întâmplat până acolo? Pe mine asta mă interesează”, a afirmat medicul Flavia Groșan, citată de ebihoreanul.ro.

Adina Alberts va fi audiata de Colegiul Medicilor

Adina Alberts este și ea cercetată disciplinar

Adina Alberts, unul dintre cei mai vocali medici din această perioadă atunci când vine vorba de pandemia de coronavirus, este și ea cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor după ce, recent, a făcut public, pe contul de socializare, o schemă de tratament împotriva Covid-19, medicația recomandată incluzând și Ivermectina, medicament care nu este aprobat în România pentru consum uman în cazurile de coronavirus. Astfel, ca urmare a postării de pe Internet, Adina Alberts a fost reclamată la Colegiul Medicilor și se va începe o cercetare disciplinară împotriva ei.