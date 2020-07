In articol:

Simina de la Puterea dragostei l-a făcut șah-mat pe Nelson Mondialu! În urmă cu două zile, imediat după Marea Finală a sezonului 2 Puterea dragostei, Simina Loica vorbit despre Bianca Comănici, în termeni mai duri, și a marșat pe ideea că nu a meritat marele premiu, alături de Livian.

Simina de la Puterea dragostei l-a făcut șah-mat pe Nelson Mondialu! Tatăl lui Livian i-a luat apărarea Biancăi după finala Puterea dragostei

Cuvintele brunetei au ajuns la urechile lui Nelson Mondialu, care deși a declarat că nu o vrea de noră pe Bianca, i-a luat apărarea și, la rândul lui, a spus vorbe grele la adresa Siminei, chiar jignitoare. Omul s-a supărat și, în stilul lui, a început să atace, fără a se gândi deloc la consecințe.

Citeste si: Dovada că Mona de la Puterea dragostei nu este o simplă dansatoare! Au apărut imagini cu ea goală în club

Citeste si: Roxana de la Puterea Dragostei a atacat-o crunt pe Bianca după marea finală! "Acest specimen..."

Citeste si: Nelson Mondialu, declarații cutremurătoare: "Nu știu dacă apuc sărbătorile de iarnă"

Nelson Mondialu a vorbit urât despre Simina de la Puterea dragostei!

Simina de la Puterea dragostei l-a făcut șah-mat pe Nelson Mondialu! Ardeleanul susține că are dovezi potrivit cărora Simina Loica ar fi „făcut strada” la Timișoara. Acesta a dezvăluit faptul că ar fi fost sunat de „peștii” care aveau fete la stradă, iar printre ele se afla și Simina. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea dezvăluire despre femeia de care a fost îndrăgostit Jador.

„Mâinile astea le bag în foc încins că multe de acolo au fost mai grețoase decât Bianca, dar nu au fost dovezi. Eu știu foarte multe. Am fost sunat. Nu numai din zona asta. Și din alte zone. Lumea mă vede și intră să-mi spună. Va veni momentul în care eu o să vă spun care de acolo din emisiune se cunoșteau din night. Colege de night, mă.

Bianca a meritat să câștige. Nu țin cu ea și nu vreau simpatii, dar a meritat. Chiar a arătat fata și suferință și iubire. Deja a început asta de la Timișoare (n.r Simina), despre care au scris ziarele că are un copil care seamănă cu Jador.

A început ea să scrie că a fost cu patru la hotel (n.r Bianca). Auzi...eu am spus. Nu mă fă să îți deschid un dosar. Tu ai fost la stradă în Timișoara. Eu am prieteni pești care aveau fete la stradă și tu erai printre ele. Tu cu ăla care te băga. Deci stai cuminte în banca ta, chioaro. Tot vorbește aiurea. Are ce are cu Bianca. Poate l-ai vrut pe cocotier, pe Lobo”, a spus Nelson Mondialu în ultimul vlog.

Simina de la Puterea dragostei l-a făcut șah-mat pe Nelson Mondialu! ”Aș da atenție unui om prea josnic!”

Simina de la Puterea dragostei l-a făcut șah-mat pe Nelson Mondialu!În replică, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Simina a fost și ea extrem de dură la adresa tatălui lui Livian! ”În primul rând, acesta este singurul răspuns pentru un om atât de jos! Eu acum am coborât foarte mult, să pot să îi dau un răspuns la ce a spus despre mine! Eu aș putea să îl dau în judecată pentru ce a zis! Dar aș da atenție unui om prea josnic! Pentru că mintea lui e încă de un copil mic! Dacă eu am făcut stradă sau cum se vorbește la el în casă Pentru că astea sunt cuvinte pe care ei le folosesc în casa lor ! Dacă eu am făcut ce ai zis el ! Vreau o singură dovadă! Una și atât! E un Nerușinat! La anii lui, nu are minte! Și în plus de asta eu ce am zis de Bianca am dovezi și le-a văzut și el! Îi place că știe meserie fata? Sau îi plac banii ei?… deci îl aștept cu dovezi despre mine! Ce vrea el ! Eu sunt o fată curată! Nu îmi este Rușine cu mine! Ies mândră pe stradă! Dar Lobo iese cu capul în jos de mâna cu Morticia, pentru că au văzut ce știe fata”, au fost cuvintele dure ale Siminei de la Puterea dragostei.