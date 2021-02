Scandal URIAȘ! Tzanca Uraganul o face praf pe Narcisa Moisă! A dat-o de gol cu infidelitățile Video

In articol:

Tzanca Uraganul nu pierde niciun prilej să se situeze în mijlocul scandalurilor, fie ele cu interlopi, fie printre maneliști, iar acum a început un război serios cu Narcisa Moisă și partenerul ei de viață și de scenă, Yoannes.

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, Tzanca Uraganul a anunțat dezvăluiri zguduitoare despre moralitatea Narcisei Moisă, manelistul susținând, nici mai mult, nici mai puțin, că artista și-ar fi ”dorit niște bucurii” de la el.

Narcisa Moisa si Yoannes s-au impacat

”Dacă Ion Ciobanul ăsta al lui Narcisa (Yoannes, n. red.) vrea să îi fac puțină reclamă, uite că o să îi fac. Și, în curând, o să vadă toată lumea mesajele pe care mi le trimitea mie Narcisa. În cel mai scurt timp va apărea adevărul, pentru că ăsta este adevărul, nu ce a spus el și ce a inventat, aia a fost un fel de mască ca să acopere chestia pe care a făcut-o nevasta lui. Bine, oricum el merită, pentru că e un cioban, ce să facă cu el? Dar... dacă el așa a vrut și a încercat să se ia cu mine, voi ieși cu probe. Și vreau să vă spun că eu nu am de-a face cu femei măritate și cam asta e... Vă voi demonstra adevărul și nu e ceea ce credeți voi, că l-ar fi prins ea pe el cu alta. E invers... Dar, char așa, nu v-ați dat și voi seama? Când ea plângea pe filmarea aia și urla și își cerea iertare... Nu are cum să greșească un bărbat și să își ceară iertare o femeie, cum vine asta?! Fiți deștepți”, a spus Tzanca Uraganul, dinamitând, din nou, relația dintre Narcisa Moisă și Yoannes, cei doi împăcându-se de curând, după un scandal epocal.

Narcisa Moisa și Yoannes s-au împăcat!

După ce câteva săptămâni cei doi nu și-au mai vorbit, iar artistul a mărturisit că ruptura dintre el și partenera sa de viață este definitivă, iată că Yoannes și Narcisa Moisă s-au împăcat. „Indiferent de ceea ce se întâmplă între noi doi, noi suntem de nedespărțit, ca să înțeleagă toată lumea. El a ajuns în acest punct din cauza faptului că mă iubește prea mult. Tot ceea ce a făcut el și punctul în care s-a ajuns este din cauză că ne iubim prea mult. Suntem de nedespărțit pentru că ne iubește Dumnezeu prea mult. Orice bărbat greșește. Nu aruncați cu pietre până nu veți fi voi drepți în fața lui Dumnezeu.(...) El îmi dă cea mai mare putere. M-a făcut să înțeleg că iubirea noastră e prea mare. Noi suntem de nedespărțit. Avem 13 ani împreună, în care am făcut lucruri frumoase și cel mai important copiii noștri. În momentul acesta sunt sigură că ne împăcăm. Eu îl aștept cu brațele deschise, asta mi-a arătat și el”, a explicat Narcisa Moisă.

Narcisa Moisă și Yoannes, scandal uriaș la despărțire

Narcisa Moisă a aflat, de curând, că este înșelată de bărbatul pe care îl adora și a reacționat pe măsură, luând decizia de a face publică infidelitatea soțului și de a-l umili în spațiul virtual. În imaginile publicate de WOWbiz.ro, se poate vedea că Yoannes, în pat, e alături de o altă femeie pe care cântăreața de manele o descrie ca fiind amanta soțului ei de mai bine de un an și jumătate, air cei doi au parte de momente mai mult decât fierbinți, în pat, cei doi fiind suficient de intimi pentru a nu se ridica problema unei ”amiciții” între ei.

”Aș vrea să poți să mă ierți pentru tot, eu nu pot să stau fără tine. Mai bine mor, am pierdut pe cel mai important om din viața mea. Așa vrea să simt mâinile tale, să te ating, să te iau în brațe măcar și să zic Doamne, totul a fost un vis. Mi-e dor de tine, viața mea, nu pot să mănânc fără tine, nu pot să privesc nimic pentru că îmi aduce aminte de tine și de chipul tău. Mă uit la copilașii noștri și te văd pe tine. Fără ei câteva ore, zile, am mai putut sta, dar fără tine nu pot nici măcar o zi, să nu știu de tine, am fost mereu împreună, am știu de tine tot timpul. Cine îți face să mănânci? Cine îți calcă? Cine te îngrijește, cine? Ești în mintea mea, în ochii mei. Nu pot să mă descarc deloc, nici să plâng măcar, că mă văd copiii.

Narcisa Moisa si Yoannes sunt impreuna de ani buni

NU am dormit, nu am mâncat și nici nu mai pot. Mă sună toată lumea, de la neamuri, la prieteni, până la televiziuni. Nu sunt în stare să vorbesc, nu mai vreau nimic, decât pe tine. Doamne, îmi vine să zbier și să urlu. Suferința mea e înzecită și știi de ce? Știi ce înseamnă să vrei să urli, să plângi și să te descarci, să fie durere mare în inima ta, și să nu poți? Asta e... trebuie să mă resemnez și să suport toate acestea. Eu o să mă mulțumesc de acum înainte să vin măcar să îți calc, să îți aduc tot ce ai nevoie, să te știu bine ca până acum, indiferent de ce vei face tu de acum încolo”, a fost mesajul Narcisei Moisă, soția înșelată și părăsită pentru o altă femeie de Yoannes.