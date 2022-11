Scandalul care o zguduie din temelii pe FCSB! S-a aflat motivul! De ce s-a supărat atât de tare Dică pe Mihai Pintilii! ”Nu are cei 7 ani de acasă!”

In articol:

Plecarea lui Nicolae Dică de la cârma lui FCSB a scos la iveală multe lucruri care se întâmplă în club. Dacă, inițial, situația nu părea să fie una incendiară, ci clasică despărțire antrenor-echipă, ei bine, odată cu rezultatele favorabile înregistrate de secundul Mihai Pintilii a început…furtuna! Fostul tehnician a răbufnit și l-a atacat, fără mănuși, pe favoritul din acest moment al lui Gigi Becali, dar și al jucătorilor.

Nicolae Dică, motivul pentru care nu l-a salutat pe Mihai Pintilii la plecare! ” El nu mai era acolo”

Într-o intervenție televizată, Nicolae Dică a recunoscut, în sfârșit, că nu a avut o relaţie tocmai bună cu Mihai Pintilii, pe care nici nu l-a salutat după ce şi-a dat demisia.

”Știi ce bucurie am simțit când am plecat de la FCSB? Că am văzut oamenii de la bucătărie, de la magazie că le părea rău. Oamenii simpli! Mi-a părut rău că plec din acel club pentru pentru acei oameni. Am văzut pe fața lor că le pare rău că plec de acolo. Pentru mine asta a contat cel mai mult. Niște oameni normali au simțit niște lucruri pentru mine.

Am salutat jucătorii, am fost la bucătărie, la maseuri, la toată lumea. Cine a fost în zonă acolo, am fost la toată lumea. Am vorbit cu MM, am stat de vorbă. Ei nu mai erau. Pintilii trecuse, dar eu încă nu îmi luasem la revedere. El nu mai era acolo. Era pe coridor, dar eu, după ce m-am dus la jucători, m-am dus la bucătărie, la doctor, la maseuri. El pregătea antrenamentul probabil", a declarat Dică la OrangeSport.

Nicolae Dică ”a dat din casă” la plecarea de la FCSB. ” Disciplina mea nu este plăcută de anumite persoane”

Fostul tehnician de la FCSB a spus clar că l-a deranjat Pintilii și chiar ar fi avut cu el discuții în acest sens.

"Am avut o discuție cu el, știe despre ce e vorba. Nu vreau să discut mai mult. Am avut discuții cu el, știe foarte bine ce s-a întâmplat. Și eu am fost deranjat de anumite lucruri. Nu pot să le spun, ei le știu. Mie nu îmi place să vorbesc despre lucruri pe care le-am făcut la un club. Ei le știu, le-am spus. Dacă ei vor să apară cu mai multe, să apară dacă vor ei. Eu nu vreau să divulg mai multe pentru că nu are rost să le vorbesc. Disciplina mea nu este plăcută de anumite persoane. Când nu îți place, e normal să apară anumite lucruri. Și nu vreau să comentez mai mult!”, a declarat Nicolae Dică pentru sursa citată.

Citeste si: “E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică!” Theo Rose a recunoscut oficial în mediul online că este însărcinată- kfetele.ro

Citeste si: Una dintre surorile implicate în incidentul cu părintele Calistrat, filmată când hărțuiește un alt călugăr. Ea este cea care a provocat scandalul – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Mihai Pintilii l-a ”urecheat” pe Nicolae Dică! ”Mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua”

Nici Mihai Pintilii nu a rămas dator, și a explicat și el, după meciul cu Oțelul Galați, la aproape două săptămâni de la ”abdicarea” lui Dică de la FCSB, de ce nu i s-a părut normal atitudinea lui de la plecarea de la echipă.

”Îl respect ca fost fotbalist al acestei echipe, ca fostul meu antrenor. Și atât! M-a dezamăgit când a plecat și nu a salutat. Ține de cei 7 ani de acasă.Indiferent cât de supărat ești, că te-a lucrat cineva sau nu, trebuie să saluți. Mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua. Că ești Guardiola, că ești Maradona, salută lumea! Se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Asta e ideea. În rest, chiar n-am nicio problemă cu el”, a comentat Mihai Pintilii în conferința de presă.

Citește și: Vestea care l-a șocat pe Gigi Becali! Vedeta lui, la un pas să fie executată silit! Billel Omarani și-a angajat deja avocat

Nicolae Dică l-a taxat pe Mihai Pintilii! ” Saluta când terminam noi antrenamentul?”

Declarația lui Pintilii l-a scos din sărite pe Nicolae Dică, motiv de a mai ”da din casă”, și a-l pune la punct pe fostul său secund.

”Sunt niște lucruri pe care eu vreau să le fac și trebuie să le facă toată lumea. Pintiii saluta când terminam noi antrenamentul? Saluta când pleca? Întrebați-l dacă saluta când pleca. Întrebați-l când pleca de la stadion, dacă știam când pleacă.

Dacă ei vor continua să spună anumite lucruri, atunci voi vorbi și eu mai mult. Dar nu are rost, să fie sănătoși, să aibă rezultate și să fie bine. Vorbește de 7 ani de acasă. Când pleca de la stadion, avea 7 ani de acasă? Nu știa să salute! Eu zic că îi am. Eu sunt genul de om care spune când are ceva de spus”, a reacționat Dică la Orange Sport.

Citește și: Nicolae Dică, pus la punct de Dawa după scandalul de la vestiare de acum două săptămâni! ”Nu înseamnă că nu-l respect dacă îi zic ceva în franceză și nu înțelege”

Conflictul dintre Nicolae Dică și Mihai Pintilii a pornit de la…Gigi Becali!

Tot conflictul dintre Nicolae Dică și Mihai Pintilii ar fi început în momentul în care ex-antrenorul de la FCSB ar fi aflat că secundul lui ar fi vorbit despre el cu Gigi Becali. De altfel, chiar latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a fost la echipă, l-ar fi băgat în şedinţă pe Pintilii şi i-ar fi cerut o serie de detalii despre ce face ”Dicanio” la antrenamente, enervat de rezultatele extrem de slabe ale fotbaliștilor de la FCSB.

Gigi Becali susţine că Pintilii i-ar fi scos două lucruri în evidenţă, printre care şi că antrenamentele tactice durează prea mult, iar jucătorii nu sunt conectați. ”E adevărat că mi-a spus două chestiuni şi de acolo e el (n.r. Dică) supărat. Legat de antrenamente şi de tactică în timpul jocurilor... Lucruri simple care nu contează”, a dezvăluit Gigi Becali.