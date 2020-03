Bianca Drăgușanu l-a acuzat pe Andrei Duban, într-o emisiune de la Kanal D din 2014, că ar fi avut o relație cu una din amicele sale, Raluca Macovei, chiar înainte de a-i cere mâna Grațielei, eliminată recent de la Survivor. Actorul, care e însurat cu Grațiela din 2011, a criticat-o pe Bianca Drăgușanu, reproșându-i că a avut o relație cu Adrian Cristea după ce s-a măritat cu Victor Slav. În platoul WOWbiz a avut loc un dialog incendiar între cei doi: DUBAN: Tu trebuia sa iesi, sa spui ca sotul tau mai are sentimente pentru fosta si bagai divort. BIANCA: Tu esti un model? Atunci nu ai dreptul sa ma judeci. Pentru ca si tu, la randul tau, ai avut o relatie cu iubita lui Florin Salam iar ea, in momentul de fata, isi posteaza poze pe Facebook cu inelul de logodna primit de la tine. Sotia ta stie? DUBAN: Nu i-am dat niciun inel de logodna. BIANCA: Eu nu am dreptul sa te judec, dar tu o faci. DUBAN: Nu asta voiam sa lamuresc. Cum e posibil sa spui ca pentru tine casatoria e o hartie? Poate una igienica. (vezi motivul pntru care Grațiela Duban a fost chemată în fața judecătorilor)

BIANCA: Merit putin respect. Eu nu am spus asta niciodata. DUBAN: Ai spus ca orice femeie greseste. Nu orice femeie greseste. BIANCA: Tu esti cumva vreun trimis de la Dumnezeu, vreun sfant, si ai venit sa ma judeci pe mine? Eu mi-am asumat tot ce am facut. Toti avem calitati si defecte. Din multe puncte de vedere sunt un model: sunt un om responsabil, am grija de parintii mei, sunt un om care-si duce responsabilitatile zilnice la capat. Nu jignesc alti oameni. DUBAN: Stii ca de tine depinde sa nu mai fii un exemplu, nici pozitiv, nici negativ. BIANCA: Nu mai depinde nimic de mine. Eu nu te pot opri sa vorbesti despre mine. Mi-as dori sa nu mai vorbesti despre mine. DUBAN: Si eu mi-as dori ca tu sa spui adevarul. BIANCA: Eu spun adevarul. De aceea lumea inca ma crede si tocmai de aceea eu am fani. Eu nu am mintit niciodata si daca am facut-o, am mintit prost, am venit si am recunoscut. Una e sa minti, alta e sa te contrazici.

DUBAN: Mai, tu ne iei pe toti de prosti? Eu am ciunga in par? Cum adica tu nu ai mintit? Cand s-a dovedit, ai si recunoscut. BIANCA: Nu am venit sa ma justific in fata ta. DUBAN: Adica ai stat 4 nopti la Paris si nu ai facut nimic cu Adi? BIANCA: Nu te priveste pe tine. Mi-as dori sa fiu perfecta, dar nu pot. DUBAN: De ce nu ti-ai tinut promisiunea facuta la Maruta, sa nu mai apari? BIANCA: Pentru ca am fost provocata. O sa vina momentul sa cedez si locul unei alte persoane. Auzi, dar daca dispar eu, tu ce te faci? DUBAN: O sa fac bancuri cu urmatoarea. BIANCA: Acum ceva vremea, erai un lingusitor sincer. Ma chemai la tine in emisiune, eram cea mai buna, cea mai inteligenta si cea mai frumoasa. Dintr-o data ti-ai dat seama ca si tu primesti bani daca vii sa vorbesti despre mine si imi faci rau pentru niste bani. DUBAN: Eu nu cred ca iti fac rau. Tu nu ai mintit nicio clipa? BIANCA: Tu cred ca ai o problema de memorie. Ia adu-ti tu aminte de niste lucruri pe care le-ai facut tu.





„Andrei Duban si Raluca Macovei au avut o relatie de cinci ani, care insa s-a incheiat se pare la cererea brunetei. Desi actorul si-ar fi dorit sa o duca pe prietena Oanei Zavoranu in fata altarului, Raluca a fost cea care a incheiat aceasta relatie. In prezent se zvoneste ca tanara se iubeste cu Florin Salam, relatie pe care niciunul dintre ei nu a confirmat-o”, scria Cancan în 2014. Andrei Duban s-a însurat cu Graţiela în 2011 şi au împreună un băiat pe nume Armin. Raluca Macovei a trecut prin momente teribile ulterior, după ce a aflat că suferă de cancer de col uterin. Raluca s-a vindecat, iar în septembrie 2019 a născut un băieţel.