Brigitte și Florin Pastramă, în scandalu cu familia

Scandalul este uriaș în familia Pastramă. După ce Brigitte a acuzat-o pe iubita fratelui soțului ei, Simona Necula, că a conspirat cu Raluca Podea (fosta iubită a lui Florin Pastramă) să o distrugă.

Simona Necula: ”Brigitte a săvârșit acte de tâlhărie și sechestrare”

Simona Necula a explicat că nu poate să aibă o relație bună cu o femeie care a făcut amor la televizor cu o altă persoană decât propriul iubit, lucru care le-a cauzat probleme inclusiv propriilor copii. De asemenea, Necula a aminitit de trecutul infracțional al lui Brigitte, condamnată în tinerețe pentru sechestrare și tâlhărie.

Simona Necula este iubita lui Relu Pastramă

”Aș vrea să clarific această situație, atât în numele meu cât și al familiei mele. Țin să precizez că vin dintr-o familie cu valori, cu posibilități și formată din oameni de calitate. Ce-i drept așa și-ar descrie orice copil mediul din care provine, însa, sunt o femeie care de-a lungul vieții, a învățat, a trecut prin niște școli, a muncit. Nu sunt o persoană publică, nu îmi doresc să devin, nu vreau să îmi ascociez numele nici măcar circumstanțial cu o persoană, în speță doamna Brigitte Pastramă, care a săvârșit acte de tâlhărie și sechestrare dovedite de organele abilitate, fiind și condamnată și încarcerată. Nu am avut niciun fel de relație cu această individă, din motive pur morale, deoarece lăsând trecutul infracțional al acesteia, nu aveam cum să primesc în sânul familiei mele, o femeie care a întreținut relații sexuale cu un alt bărbat altul decât iubitul ei, pe un post de televiziune, unde copiii acesteia și-au văzut mama în situații umilitoare și la momentul respectiv unul dintre copii fiind minor, acesta fiind motiv de batjocură la școala. Nu aveam cum să pot privi în ochi o femeie, care se consideră un om cu frica lui Dumnezeu, dar care nu are rușine față de proprii ei copii. Nu îmi place mahalaua, să apar la tv sau pe rețelele de socializare, spălându-mi rufele. Există legi și cred în justiție și nu în cea divină cum unora le place să spună, că orice atac la adresa mea, cu acuzații care mi-ar prejudicia relația de cuplu, starea emoțională, se va face dreptate. Cu respect, Simona Necula!”, a scris iubita lui Relu Pastramă pe contul ei de socializare.

Brigitte: ”Cumnățica și Raluca Podea au trimis înregistrări intime presei, să mă distrugă”

Raliuca Podea, fosta iubită a lui Florin Pastramă

”Dragii mei, am stat mult până am decis să vă împărtășesc coșmarul trăit de mine în familia ”Pastramă”! Umilință, înșelăciune, înjunghiată pe la spate, însăși de ”cumnățica” mea Simona Necula, care împreună cu Raluca Podea au uneltit planuri diabolice să îmi distrugă căsnicia, au trimis înregistrări intime presei, în diferite momente ale vieții mele, în care, de exemplu, sărbătoream un de an de căsnicie. (...) Șocant este că în tot acest timp, eu am fost cea care i-am scos de la amanet mașina lăsată pentru a-i implanta sprâncene și umfla fundul, 7.000, precum și în nenumărate rânduri, i-am împrumutat sume de mii de euro, pentru a-și plăti casa unde stă și unde ce credeți, locuia din când în când și Raluca Podea, cu fiul..”, a spus Brigitte. Soția lui Florin Pastramă spune că va face o plângere penală împotriva Ralucăi Podea, pentru că, spune ea, are dovezi că a încercat să angajeze pe cineva care s-o agreseze.