”Scandalul gay” ia amploare! Carmen de la Sălciua: ”Am fost amenințată!” Sonia Ferrari: ”Când l-a înșelat pe Culiță, nu a fost la duhovnic?”

Scandalul dintre Carmen de la Sălciua și comunitatea gay ia amploare.

In articol:

WOWbiz.ro a prezentat ieri o situație extrem de tensionată pornită de la o postare a lui Carmen de la Sălciua, considerată jignitoare de către membrii comunității gay. Mai precis, interpreta îl sfătuia pe unul din fanii ei care i-a mărturisit că este gay să meargă la preot și să-și îndrepte viața, lăsând să se îneleagă că ceea ce face el este profund greșit.

Carmen de la Sălciua: ”A început normalul să devină anormal?”

A urmat o replică extrem de dură a trassexualului Sonia Ferrari prin intermediul WOWbiz.ro. Aceasta a spus despre Carmen că a ajuns să se creadă un Dumnezeu al Internetului, care dă sfaturi în legătură cu orice, cu toate că nu are nici o calitate în acest sens.

Ieri, Carmen de la Sălciua a intrat la un post de televiziune și a confirmat faptul că își asumă întregul scandal pentru că ea crede că homosexualitatea se poate ”vindeca” prin rugăciune. Pe de altă parte, Carmen a povestit că după postarea inițială primit amenințări de la comunitatea gay.

Mesajul de la care a început tot scandalul

”Eu nu o știu (pe Sonia Ferrari, n.r), pentru că nu urmăresc așa ceva. Nu vreau să intru în scandal cu doamna asta sau domnul ăsta. Eu doar mi-am spus punctul de vedere atunci când am fost întrebată. Doar pentru că vorbesc frumos de Dumnezeu, asta înseamnă să ai ifose? A început normalul să devină anormal?

Foarte mulți din comunitatea asta mi-au scris, am primit și amenințări. Pentru mine nu contează, eu nu bag în seamă. Am fost născută dintr-o femeie și un bărbat. Și chiar dacă te naști cu o problemă, problema asta trebuie rezolvată prin credința ta. Te duci la un preot, la un duhovnic și îi spui care e păcatul tău, orientarea ta, el o să-ți dea sfaturi, canoane, ca tu să-ți îndrepți viața”,a povestit Carmen de la Sălciua la Antena Stars.

După

declarațiile făcute de Carmen de la Sălciua, Sonia Ferrari a ținut să-i dea o nouă replică prin intermediul WOWbiz.ro. Nepoata lui Nicolae Guță crede că interpreta ar trebui să privească în oglindă înainte să-i critice pe alții și să pozeze într-o sfântă

Sonia Ferrari: ”Abereaz foarte tare această ciobăniță”

”Ea spune că rebuie să mergem la duhovnic. Dar ea, dacă l-a înșelat pe Culiță Sterp cu cel mai bun prieten , așa cum chiar Culiță a povestit, nu s-a gândit că trebuie să meargă la duhovnic? Și pentru informația ei generală, chestiile astea nu se rezolvă cu duhovnic. Dacă era așa simplu, n-ar mai fi fost nimeni gay sau transsexual pe acest pământ. Am merge toți la duhovnic.

Ideea este că ea chiar nu înțelege că asta este o problemă, nu știu cum să-i zic, poate medicală... Ea se axează foarte mult pe chestia cu credința, dar în momentul în care ea a preac..., dacă vorbim în tremenii ei cu cel mai bun prieten al soțului ei, ea nu s-a gândit la chestiile astea?

Sonia Ferrari s-a născut bărbat dar a devennit femeie

Consider că tot ceea ce spune este absolut foarte aiurea și cred că ea se minte singură și încearcă doar să-și ascundă ipocrizia. ”Ăștia” sunt oameni, poți să vorbești normal? Mi se pare că aberează foarte tare această ciobăniță care se vede cineva... această sfântă a pământului”, a declarat Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro.

Culiță a acuzat-o pe Carmen de la Sălciua că l-a înșelat, interpreta a negat

Sonia face referire la o presupusă relație pe care Carmen de la Sălciua ar fi avut-o cu cel mai bun prieten al lui Culiță, pe vremea în care cei doi erau căsătoriți. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Culiță, la Teo Show, acesta spunând că are și dovezi în acest sens.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au separat după ce s-au acuzat reciproc de infidelitate

”Exact, m-a înșelat cu cel mai bun prieten al meu. Am conversațiile lor în telefon. El o dădea pe consolare... Sunt 100% sigur că s-a întâmplat, pentru că am și mesajele de după ce s-a întâmplat ceva între ei”, a povestit Culiță Sterp la Teo Show.

În replică, Carmen a negat acuzațiile lui Culiță și a spus că lucrurile stau de fapt exact pe dos.

"Rufele se spală în familie, când am venit la Teo am confirmat că au fost infidelităţi. Şi nu au fost ale mele. La o lună de la nuntă am aflat de aceste infidelităţi. Dar am continuat în această căsnicie, am luptat pentru relaţia mea, dar nu s-a putut", a declarat Carmen de la Sălciua la Teo Show. Ea a spus că mesajele pe care le-a schimbat cu prietenul lui Culiță erau total nevinovate și au fost date doar pentru c simțea nevoia să vorbească cu cineva.