Alex Ciobanu a lucrat pentru Geroge Buhnici, însă nu a fost angajat la firma acestuia

George Buhnici a fost atacat dur de un fost colaborator al său de la compania care produce materiale video pentru canalele de Youtube pe care le deține fosta vedetă de televiziune. Alexandru Ciobanu, un tânăr vlogger, câștigător al concursului ”Stream Your Dream”, a făcut publice o serie de probleme pe care el le-a întâmpinat după ce a ajuns să lucreze cu firma lui Buhnici. El l-a atacat într-un clip pe Youtube pe fostul prezentator pe care l-a acuzat, printre altele, că i-a oferit o sumă infimă de bani, cu care nu-și putea plăti nici măcar chiria și utilitățile. De partea cealaltă, Buhnici respinge acuzațiile și spune că Ciobanu a venit la el doar să învețe ”meserie” iar banii pe care acesta i-a primit au fost un bonus din propriul buzunar.

Alex Ciobanu: ”George, ai idee cum trăiește cineva cu 1.000 lei în București?”

In articol:

”Știi bine că am acceptat un salariu de 900 de lei când tu mi l-ai propus, fără să le spun alor mei, pentru că eram acolo trup și suflet. (Că după mi-am dat seama care e schema, de fapt, și că eu muncesc pe nimic și că nu am nici o satisfacție, ba chiar îl mai aud și pe Radu cum țipă la mine și mă înjură ca și cum ar fi cineva și m-am supărat și am cerut mai mult, asta e altceva).

Citeste si: Câți bani câștigă George Buhnici pe lună din videoclipurile de pe net! Suma e colosală

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

Citeste si: Povestea tulburatoare a jurnalistei apropiate de George Buhnici, moarta in urma cu putin timp! Avea o boala incurabila care a distrus-o in doar cateva luni

Ajutorul din banii tăi și ai Lorenei erau o jignire în momentul în care tu, la sfârșit, mi-ai justificat că ai plătit taxe pentru mine, în condiția în care chiar tu zici că eu nu eram angajat... George, tu ai idee cum trăiește cineva cu 1.000 lei în București? Dacă nu știi, îți spun eu, aduce bani de acasă și trăiește din banii lui. Cu 1.000 lei nu plătești nici chiria și utilitățile în București”, a spus Alexandru Ciobanu într-un răspuns pe care i l-a dat lui Buhnici, referitor la dezvăluirile făcute pe contul lui de Youtube.

Buhnici: ”Banii ăia nu ne prisoseau nici nouă”

De partea cealalăt, George Buhnici a comentat: ”Oricine vede acest clip ar trebui să știe că așa arată încălcarea unei promisiuni și a unor principii de bază în creație, indiferent dacă ești jurnalist sau vlogger. E o încălcare a respectului față de foști colegi și mentori, oameni care ți-au întins o mână sau mai multe mâini când nici lor nu le era ușor (...).

După finalizarea concursului ți-am spus că nu angajăm, dar că ești binevenit cât vrei să stai alături de noi. Am văzut că ai probleme dar ai insistat că te descurci. Ți-am oferit bani pe care nu mi i-ai cerut și care nu ne prisoseau nici nouă. Acum aflu că banii nu erau totuși de ajuns și că ajutorul nostru din banii mei și ai Lorenei, erau de fapt o jignire. Care Alex mine? Cel care ne mulțumea cu o atitudine de bun simț”, l-a întrebat George Buhnici pe Alex Ciobanu.