Scandalul momentului în showbiz. Roxana și Liviu Guță, la cuțite după ce artistul a anunțat divorțul: "Căuta ceartă din orice..."

Liviu Guță și Roxana s-au căsătorit în urmă cu aproximativ un an de zile. Cei doi păreau de nedespărțit, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. După ce a anunțat că se vor despărți, artistul a continuat cu dezvăluiri șocante despre fosta lui parteneră de viață.

Astăzi, Roxana a vorbit, în cadrul unui interviu, despre relația cu Liviu Guță, dar și despre adevăratul motiv pentru care cei doi au decis să spună stop relației.

„Mie mi se pare că subiectul nu trebuia să ajungă la TV. Nu așa se spală rufele. nu aș putea să-l denigrez pentru că așa a fost cu bune, cu eele, a fost soțul meu, înca e soțul meu și nu aș vrea să se ajungă la alte discuții care nu-și au rostul. Am greșit amândoi, dar el nu recunoaște. Vreau să fac niște precizări. El se contrazice cu multe chestii. Dacă ne uităm pe Facebook-ul lui, el îmi scria mie mesaj de dragoste, acum vine și spune că din cauza mea nu și-a văzut copiii, din cauza nu a făcut muzică. Nu are cum să spună asta că eu i-am compus piesele.

Nu a fost de cinci ori plecat de acasă. O singură dată ne-am certat a plecat la mama lui la Brașov o săptămână. S-a întors, am avut niște discuții, eu am mers la psihlog, trebuia și el să vina cu mine dar a refuzat. Am fost la psiholog din cauza relației. Am crezut că probabil undeva greșesc, fac anumite chestii fără voia mea. Nu am mai fost căsătorită și am vrut să vorbesc cu un specialist. În legătură cu copiii nu i-am interzis. Un bărbat care îsi iubește copiii, un tată nu ține cont de nimic, nici de femeia de lângă el. Nu puteam să-i spun să nu mai vorbească cu ei sau cum se specula că el le cumpăra copiilor și pe mine mă deranja. Eu nu sunt omul care să facă așa ceva, cum zice el. Urât? Nu am vorbit urât la adresa copiilor lui." , a spus Roxana.

Ba chiar mai multe, fosta parteneră de viață a manelistului susține că acesta ar fi fost agrestiv verbal cu ea, gelos peste măsură și toate discuțiile în contradictoriu ar fi pornit doar de la el.

"Știți când am vorbit? Nu am putut să zic urât. Noi am vrut să facem un copil. Probabil s-a simțit lezat. Nu a făcut nimic, asta e problema. L-ați intrebat de ce am fost agresivă verbal? Toate chestiile acestea veneau de undeva. El acum pe pandemie fiind învățat cu bani, să se vadă cu prieteni... am înțeles asta, dar eu am fost lângă el. Căuta ceartă din orice. Problema e la el, nu recunoaște. Să vorbesc despre gelozii? Să vorbim despre faptul că merg la spălătorie și la curățătorie și spune ca stau prea mult? (n.r. a fost violent verbal?) De multe ori, de foarte multe ori.”, a spus Roxana, soția lui Liviu Guță.

"Îl fac de rușine dacă lucrez"

Ținând cont de situația actuală cu pandemia de coronavirus, Roxana și-a dorit să contribuie și ea din punct de vedere financiar, însă se pare că soțul ei nu a lăsat-o.

„În timpul pandemiei am zis și eu să muncesc. Nu, că-l fac de rușine dacă lucrez. Cum nevasta lui Liviu Guță să lucreze. Meseria de bază e de consilier jurudic. Nu cred că s-ar putea ajunge la sentimente mai bine. În legătură cu mașina, vreau să se precizie faptul ca el înainte să-l cunosc pe el dețineam un atutoturism. El la cununie mi-a cumpărat o altă mașină de la un prieten. M-a făcut intr-un fel sau altul sa-mi vând mașina, și-a luat și el alta și acum când a plecat a vorbit cu băiatul să-mi ia mie mașina. Nu că nu am plătit eu rata. Mașina e pe firma prietenului lui, fiind în leasing. Vreau să mă lase în pace, să vină să divorțăm. I-am propus 2 variante: ori vine el, ori face o procură. Eu nu am intart în posesia actului, merg, semnez, el după 30 de zile vine și semnează. Are lucruri aici, nu este nicio problem, să vină să și le ia Nu i-am sechestrat. Eu nu sunt obligată să îți trimit ție lucrurile, tu trebuie să vii după ele.”, a spus Roxana.