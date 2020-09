In articol:

Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

Un întreg scandalul între Lino Golden și Iulia Albu a pornit în mediul online, după ce stilista și-a dat cu părerea despre o fotografie postată de artist pe pagina lui de Instagram. Vedeta spune că Lino promovează ura rasială. Ba mai mult, întregul mesaj postat de Iulia l-a făcut pe Lino să-i arunce jigniri grave.

Lino Golden și Iulia Albu, scandal pe internet

Iulia Albu consideră că artistul instigă la ură rasială. Lino a postat o fotografie în care se afișează cu o sumă uriașă de bani, iar descrierea i-a atras atenția Iuliei Albu.

”@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, este mesajul postat de fashionistă, pe pagina ei de Instagram.

Iulia Albu, mesaj pentru Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

În urma comentariilor făcute de stilistă, cântărețul a asaltat-o cu mesajele prin care a jignit-o.

Lino Golden, mesaj către Iulia Albu[Sursa foto: Instagram]

