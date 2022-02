Scandalul momentului la Puterea dragostei! Ella Tina, în război cu foștii concurenți: „S-a folosit de Jador pentru a se face cunoscută. Penibil”

In articol:

Ella Tina, fosta concurentă de la ”Puterea dragostei”, după ieșirea din competiție a ajuns să fie un nume cunoscut în showbiz-ul românesc. Bruneta și-a făcut o carieră în industria muzicală, însă a fost și este în continuare implicată în numeroase scandaluri mondene.

După ce relația ei cu Jador a ajuns la final, în termeni deloc amiabili, Ella Tina a ajuns ”la cuțite” și cu alți concurenți care au trecut pragul competiției de la Kanal D.

Colaj foto cu Ella Tina, Berna și Thalida Trofin [Sursa foto: Instagram]

Ella Tina, ”la cuțite” cu mai mulți foști concurenți de la ”Puterea dragostei”

Recent, vedeta a stârnit un val de reacții acide în rândul unor foști concurenți de la ”Puterea dragostei” și asta pentru că, în mod public, a avut câte ceva de spus la adresa lor.

Vizați de brunetă au fost Alexandru Bobicioiu, Bianca Comănici, Berna, Andra Voloș și Thalida Trofin. Despre ei, într-un podcast, Ella Tina a spus că nu sunt persoane ce ar avea ce căuta în lumina reflectoarelor.

Iar de aici și până ca cei în cauză să îi dea replica a mai fost doar un pas. Thalida Trofin se arată consternată de declarațiile făcute de Ella Tina, mai ales, spune ea, acestea nefiind primele de acest gen. Cântăreața

spune că nu de puține ori bruneta a atacat-o cu tot felul de cuvinte răutăciose, făcând chiar referire și la operațiile sale estetice.

Astfel că, dacă până acum a ales să ignore totul, acum Thalida mărturisește că a ajuns la căpătul răbdării, motiv pentru care a decis să ia atitudine, mai ales că, declară ea, din partea sa nu pornit niciodată vreun scandal cu Ella.

”Mi se pare că-și permite cam multe”

„Nu este prima dată când aud că Ella a comentat la adresa mea, însă s-a umplut paharul. A spus de nenumărate ori că scriu articole de presă urâte despre ea, lucru total fals, la un moment dat a zis că nu știu câte operații faciale am eu, un subiect care mi se pare extrem de penibil. Dacă ajungem să ne măsurăm în numărul operațiilor este grav. Nu am înțeles niciodată problema ei cu mine, nu am atacat-o niciodată și nu reușesc să pricep de ce continuăm cu tot felul de comentarii răutăcioase. Mi-am văzut de treabă până acum, dar deja mi se pare că își permite cam multe”, a declarat Thalida Trofin, pentru „Viperele Vesele”.

Nici Berna nu a trecut cu vederea declarațiile Ellei. Fosta iubită a lui Philip i-a adus acuzații grave celei care cândva i-a fost colegă de competiție. Berna o clasează pe Ella în topul persoanelor mincinoase, scoțând în evidență și faptul că, după cum consideră ea, celebritatea de care se bucura acum rivala sa i se datorează doar lui Jador.

„Teatrul este a doua natură a Ellei, minte precum respiră. Să nu uităm că s-a folosit de Jador pentru a se face cunoscută. Penibil!”, a declarat și Berna, în exclusivitate, pentru pagina citată mai sus.

