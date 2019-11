Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au ajuns deja la capătul căsniciei, după scandalurile teribile din ultimele două săptămâni. Nimic nu pare să le mai salveze relația, mai ales că bărbatul a și decis să plece din România până la pronunțarea divorțului.

Mai mult, într-o emisiune de televiziune, Alex Bodi a spus varianta lui de adevăr, din care reiese că nu mai este deloc cale de întors în mariajul cu fosta prezentatoare de televiziune.

Citeste si: Cum a reacţionat Alex Bodi atunci când i s-a spus că e un tip periculos: "Am întrebat de ce”

Alex Bodi, declarație sigură! ”Vom divorța, am luat decizia de comun acord”

”Pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ.

Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București. Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea. Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e”, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune.

Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi! Totul după ultimele scene violente din public

Pe de altă parte și Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi, astfel că apropiatele frumoasei blonde merg pe varianta că, de la cearta din parcarea unui restaurant, de acum două săptămâni, și cea de zilele trecute, în care se părea ea că nu mai suportă, și vrea să se arunce în fața unei mașini, vedeta a ajuns la concluzia că totul are un sfârșit! ”Nu mai comentez nimic despre relația care tocmai s-a încheiat, pentru că viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodată la gesturi extreme și care este foarte mândru de realizarările și de deciziile lui. Sunt un om hotărât și, în momentul ăsta, sunt mai hotărâtă ca niciodată să divorțez. Și voi divorța pe 3 decembrie”, a scris Bia pe adresa de socializare. Decizia este aceeași și pentru soțul său de altfel, care, la rândul lui, le-ar fi dezvăluit prietenilor un lucru care i-a surprins i-a lăsat muți, acela că abia așteaptă ziua de 3 decembrie, să meargă la notar, și să se termine întreaga poveste. ”Altceva nu îmi doresc, decât să pun capăt”, ar fi zis afaceristul.