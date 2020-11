Scapă cine poate! Oana Zăvoranu s-a dezlănțuit! După ce a dat iama în influenceri s-a dezlănțuit la adresa vloggerilor

Oana Zavoranu a declarat razboi influencerilor

Oana Zăvoranu a luat la rând influencerii. A trecut apoi și la artiști. Și după ce le-a criticat pe femei, acum a trecut și la bărbați.

Zilele trecute, întrebată de un fan dacă știe vreun influencer și ce părere are despre aceștia, Oana Zăvoanu a vorbit despre Selly. ”M-am uitat vreo 30 de secunde că nu am rezistat mai mult. I-aș da numai șuturi în c.. și palme peste cap ca în Benny Hill”, a spus Oana Zăvoranu despre Selly.

De altfel, despre toți influencerii de genul lui, Oana Zăvoranu a spus că sunt ”varză, penibili, vomitivi”.

Loredana Groza, Delia, surorile Monica și Ramona Gabor, Cristina Ich, Alina Ceușan sau Anda Adam sunt doar câteva dintre vedetele de la noi care au intrat în colimatorul Oanei Zăvoranu.

”Pe spinarea voastră își fac baragladinile astea case, dressinguri și vă zic cum dorm ele în așternuturi de 8.000 de lei. Nu vă simțiți prostite? Nu vă simțiți furate pe față?” , a fost mesajul postat de Oana Zăvoranu pe Instagram, legat de vedetele care fac reclamă.

”Eu până nu scap această țărișoară de aceste căpușe nu mă las. Vi le scot pe astea din orice sistem, pentru că îmi voi lua din timpul meu să le demasc pe astea. Dacă influențezi generații de tinere, trebuie să fii bombă pe diplome. Sunt unele care se fardează singure în fața oglinzii”, a mai spus Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu pregătește o emisiune pe Youtube

Oana Zăvoranu și-a anunțat fanii că pregătește o emisiune ce va fi difuzată pe canalul ei de Youtube. Oana a mărturisit că foarte curând mai multe proiecte ale ei vor prinde viață. Printre acestea se află și realizarea unei emisiuni pe Youtube.

”Mai întâi voi fi doar eu, după care mă voi gândi la invitaţi. Sunt ”one woman show” nu prea am nevoie de lume ca sa intreţin atmosfera, de obicei nu prea îi las să vorbească (n.red pe invitați). Reality show? Ar trebui să fiu prea mult expusă, mă mai gândesc”, le-a spus Oana Zăvoranu fanilor ei.