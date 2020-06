In articol:

Scandalul momentului care îi are drept protagoniști pe Emily Burghelea, Vulpița, Viorel și nimeni alta decât prezentatoarea tv Mirela Vaida ia amploare. După ce asistenta tv a spus că și-a dat demisia pentru că Vulpița i-a povestit că este bătută, iar ea nu a mai suportat să se mascheze treaba asta în emisiune, acum apare alt scenariu.

Scenariu ȘOC în scandalul demisiei lui Emily Burghelea

Potrivit unor informații, Emily Burghelea ar fi fost, de fapt, dată afară, după ce în acest weekend i-ar fi luat la ea acasă pe Veronica și pe Viorel, alături de care ar fi petrecut câteva ore bune. Dar asta nu e tot. Se zvonește că asistenta tv i-ar fi îmbătat pe soții Stegaru și i-ar fi filmat ca să își bată joc de ei, alături de iubitul care se afla cu ea în acele momente. Se pare că acesta ar fi motivul pentru care șefii postului de televiziune ar fi dat-o afară pe blondină.

Când au aflat ce s-a petrecut în weekend acasă la Emily, șefii s-ar fi enervat la culme și i-ar fi spus lui Emily că primește preaviz de concediere o săptămână, timp în care poate să își caute alt loc de muncă. Potrivit informațiilor oferite de Cancan, Emily ar fi anunțat că își dă demisia și a spus acele lucruri despre Veronica pentru a scăpa basma curată din toată această poveste.

Care a fost, de fapt, relația dintre Mirela Vaida și Emily Burghelea

„Emily a fost dată afară. Și… da, se va spune mâine, în emisiune. Eu, în calitate de prieten al Veronicăi, nu aș fi acceptat așa ceva. Mai mult, i-am zis mereu lui Viorel, atunci când a jignit-o, să nu o mai facă. Am primit câteva mesaje să plec și eu.

Adevărul întotdeauna iese la iveală. Nu am fost pus de Acces Direct să fac un live, aici e contul meu personal și vorbesc despre ce vreau eu. Vreți să avem altă asistentă la Acces Direct? Nu vreți să fie și un asistent, să se deschidă porțile pentru un asistent? Emily nu a avut demnitate față de noi. Emily e prietenă… sau așa consideram eu. Orice femeie care vrea să se scoată dintr-o situație se transformă într-un înger păzitor. Asta s-a întâmplat și în cazul ei, i-am zis și după emisiune, nu e nimic de ascuns. Repet, nu a demisionat.

Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat asta și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată. Ei sunt străini de București, e bine să aibă prieteni”, a spus Radu Rotaru, în live-ul de pe contul lui de Instagram.