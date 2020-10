Băiețelul care plânge

Imagini de coșmar într-o grădiniță din Fetești! Filmarea a ajuns pe Internet, iar un val de reacții a pornit în mediul online. Internauții chiar au sesizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetului Ialomiţa.

Imagini șocante într-o grădiniță din Fetești

Un băiețel din Fetești a trecut prin momente teribile la grădinița unde învăța! Se pare că educatoarea lui a filmat întreg momentul, în care toți micuții erau la masă și tăiau niște fructe, iar la un moment dat aceasta ajunge la unul dintre ei și îl lovește cu palma puternic peste față pentru că nu voia, probabil, să taie fructele. Videoclipul a fost postat de un internaut pe rețelele sociale, iar imediat oamenii au reacționat la cele văzute.

De față cu toți ceilalți, se poate observa în cele filmate, că educatoarea îl lovește pe băiețel, acesta începe să plângă, iar femeia trece mai departe și se comporta de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Internauții au avut doar cuvinte dure la adresa educatoarei.

"Dar de ce a dat în copilașul ăla? Ei dacă iar da cineva una în gură cum ar fi? Copilul ala nu are părinți? Ferească Dumnezeu o călcam în picioare după ce ca săraci stau ca în coteț cu distanțarea care li se impune mai ii și bate!/ Gradinita groazei,din totdeauna...cel mai nenorocit personal/ Din pacate,din necunoștință de cauză am dus si eu copilul acolo,primul lui an de grădiniță.. dar după 3 zile plângea sa nu l mai duc,ca i a dat doamna in spate.. bine ca l am retras de acolo..pacat..cum sa se m ai duca copilul cu drag la gradi cand asa ,,doamne,, se comporta cu ei asa?/ Eu am trimis filmarea la ,inspectoratul pentru situații de urgență al județului Ialomița. Faceți toți așa., au fost doar câteva dintre comentariile primite la videoclip.