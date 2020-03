Au rămas fără case, şi-au pierdut părinţii, rudele, copiii. Au pierdut totul intr-o fracţiune de secundă, în ziua în care războiul s-a declanşat în Siria. Au fugit din calea lui şi au părăsit un tărâm înecat în sânge nevinovat. Au parcurs sute de km, de multe ori pe jos, în speranţa ca vor găsi un adăpost şi că cineva îi va ajuta. Sunt epuizaţi, înfometaţi, bolnavi şi nu au medicamente.

Scene dramatice la frontiera dintre Grecia si Turcia! Mii de refugiați din Siria încercă să își găsească un adăpost

Sunt scene dramatice la frontiera dintre Grecia si Turcia. Mii de refugiati au luat cu asalt orasul Edîrne, in incercarea de a patrunde in Europa. Sunt ultimii kilometri ai unei calatorii lungi si istovitoare. Aici nu exista tabere, oamenii dorm sub cerul liber, imprastiati de-a lungul frontierei, in frig si ploaie. Dimineata, solul este inca rece iar vantul bate cu furie. Un copil se infrupta cu pofta dintr-o paine oferita de cativa localnici milosi. Nu a mai mancat de doua zile.

”Retraiesc parca propria mea copilarie intr-o tara macinata de un razboi ilogic si absurd. Incerc sa-l invelesc, ca si cum acea patura ar deveni scut in fata vantului. Te cuprinde un sentiment de frustrare si de neputinta cand vezi asemenea scene. Între timp, un pakistanez se apropie de mine. Sunt ultima lui speranta”, este marturia cutremuratoare a lui Christian Sabbagh.