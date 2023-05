Scene emoționante la Farul Constanța! Ce a făcut Gică Hagi pentru soția lui imediat după meciul în care a devenit campion al României! ”E lângă mine”

In articol:

Victorie mare, aseară, pentru Farul Constanța în fața lui FCSB(3-2). Trei puncte de aur care au adus titlu în Superligă pentru echipa lui Gică Hagi cu o etapă înainte de terminarea campionatului.

Ce a făcut Gică Hagi pentru soția lui imediat după meciul în care a devenit campion al României cu Farul Constanța! A mers glonț la ea în tribună

Cel mai bucuros avea să fie Gică Hagi, care a sărbătorit victoria istorică a celor de la Farul de mână cu soția sa, Marilena. În primă fază, imediat ce partida s-a încheiat, ”Regele” s-a îndreptat spre tribuna oficială, acolo unde se afla partenera lui de viață.

Hagi a îmbrățișat-o pe Marilena, apoi, cei doi au mers împreună pe gazon și au luat medalia de campion a antrenorului oferită de șefii Ligii Profesioniste de Fotbal. Gică și soția s-au bucurat pe teren alături de jucătorii Farului, ca pe urmă, să se ducă și în club și să petreacă până spre dimineață alături de elevii săi.

Gică Hagi, declarații neașteptate despre soția lui! ”E cu mine, e lângă mine, e esențial să te sprijine”

Apariția lui Gică Hagi împreună cu soția, Marilena, a surprins pe toată lumea. Este arhicunoscut faptul că, în toți acești ani de când sunt împreună, ei au ales să fie discreți, mai mult doamna Hagi a preferat să stea în umbră, să nu iasă în evidență cu nimic, ci să "lucreze" pentru "Rege" și pentru cei doi copii ai lor, Kira și Ianis.

Poate tocmai din acest motiv, antrenorul Farului Constanța a ținut să-i mulțumească în mod special femeii alături de care este de aproape 30 de ani, și la bine, și la greu.

”Cum e mottoul meu: ”M-am născut să câștig, nu să exist”. Asta le-am transmis jucătorilor înainte să ieșim pe teren, că totul depinde numai și numai de noi. Dedic titlul fotbaliștilor mei. Ei sunt... Eu am muncit cu ei, ei au muncit cu mine. Și Constanței. Galeriei și, bineînțeles soției, că mă suportă și celor doi copii. Ianis a dat gol azi, primul gol...”, apoi a ținut să vorbească doar despre Marilena. „Ce mesaj îi dau soției? Păi, ea mi l-a dat mie că m-a lăsat să cheltui toți banii. M-a lăsat și nu a zis niciodată nimic. E cu mine, e lângă mine, e esențial să te sprijine. Când acasă lucrurile nu stau bine este clar că nu poți ajunge la teren în condiții bune. M-a lăsat să cheltui bani mulți", a spus Hagi, citat de digisport.ro.

Gică Hagi a cunoscut-o pe soția lui, Marinela în 1993! ” Viața mi-a dat de toate: sport, fotbal, sunt celebru şi am o familie incredibilă”

Dacă toată lumea îl cunoaște pe Gică Hagi și realizările lui profesionale ca jucător, dar și ca antrenor, ei bine, când vine vorba despre viața sa sentimentală, ”Regele” prefer…liniștea.

Gică și Marilena Hagi sunt împreună din 1993, iar nunta au făcut-o doi ani mai târziu, una cu mare fast, de fapt, a fost desemnată cel mai important eveniment monden la vremea respectivă. La ea, lau participat nume grele ale fotbalului mondial, toți componenții din Generația de aur, dar și celebrul atacant bulgar, Balonul de Aur, Hristo Stoicikov, alături de care Hagi a evoluat la FC Barcelona.

„ Viața mi-a dat de toate: sport, fotbal, sunt celebru şi am o familie incredibilă. Am o nevastă care e cu mine, care mi-a dat doi copii și care mă susţine. (…) Îi mulţumesc pe această cale. Îmi spune din când în când «dar nu îmi zici şi mie că mă iubeşti»? E mai greu, că eu zic mai greu. Dar ea ştie că ţin la ea. Și ea ține la mine”, îi spunea Gică Hagi lui Mihai Bobonete, recent, într-un podcast, despre femeia care i-a oferit doi copii.

Ce a spus Marinela Hagi despre prima întâlnire cu ”Regele”! ”Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el”

De partea cealaltă, și Marilena Hagi a dezvăluit puțin din secretele relației cu Gică Hagi, mai exact, prima întâlnire cu sportivul, după ce în octombrie 1993 s-au cunoscut, într-un cerc de prieteni comuni. ” M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. (…) Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a povestit doamna Hagi pentru VIVA.