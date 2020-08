In articol:

Vulpița și Viorel s-au iertat pentru năzdrăvăniile pe care le-au făcut. Ea l-a înșelat cu un sătean din Blăgești, el a făcut-o geloasă cu o frumusețe chiar în direct. Doar că nu toți fanii emisiunii cred așa ceva. ”E fake”, a replicat unul dintre ei.

”Hai, că deja mi s-a luat de ăștia doi…Ba se ceartă, ba se împacă…”, ”Jalnici sunteți toți cei din Antenă. Chiar credeți că suntem așa proști și nu vedem cum regizați tot….Să vă fie rușine….👎👎👎👎👎”, ”Sunt Superbi! 2 PUTUROȘI!!! Viorel învață să facă CAFEA! Vă dați seama ce efort pentru un țăran obosit! Este o muncă pentru o fată! El nu are rușine să stea în București fără să facă nimic!!! Munca dăunează grav sănătății!”, ”Spuneți-le celor doi când fac scenete, mai ales ca acelea de la Tg Jiu, să nu mai tragă cu ochiul spre camera, pt că nu ies bine, iar în legătură cu munca, sînt multe locuri de muncă pe șantier și în agricultură”, sunt primele comentarii.

S-a terminat celebritatea pentru Viorel și Vulpița?

Viorel și Vulpița au fost ținta nervilor și ironiilor celor care îi urmăresc. ”Bine că am ratat această scenă că altfel vomitam”, ”Noi suntem proști să credem în sărutul ăla? Se vede că e fake”, ”Totul e frumos, dar ar fi timpul să plece din emisiune ori la muncă, ori acasă lângă fetiță. Sunt foarte norocoşi, au fost plimbate prin ţară etc, dar din păcate nici după 8 luni de zile nu au învăţat nimic. Echipa Acces Direct a încercat multe. Familia asta nu vrea să lucreze, vor să rămână la Bucureşti, dar din ce bani vor trăi acolo??? Sper că se va termina odată „telenovela” asta, deja e prea de tot. Alţii lucrează, de dimineaţă până seară, şi o duc mai greu dacât ei”, au continuat comentariile în care cei doi, Viorel și Vulpița, sunt puși la zid.

Vulpița l-a înșelat pe Viorel

Viorel a iertat-o pe Veronica după ce l-a înșelat. Totuși, el nu poate să-și ascundă frica că alte imagini interzise cu soția lui vor fi făcute publice. În timpul emisiunii televizate, care i-a făcut celebri pe cei doi, soțul Vulpiței a răbufnit.

El îi cere socoteală partenerei sale de viață și îi cere acesteia să fie sinceră și să spună dacă mai există astfel de filmulețe compromițătoare.

„Tu mai ai multe filmulețe de-astea, Veronica?!? Bă, tu mai ai multe filmulețe de-astea, Veronica?!? (…) Dacă eu te-am întrebat aici, în platou, dacă mai ai de gând să faci de astea, ce ai zis tu? Cine e băiatul acela, că eu nu-l cunosc. (…) acolo se aude glasul tău”, i-a spus acesta soției sale.

Viorel a avertizat-o pe Vulpița că alte filmulețe au ajuns în posesia staff-ului. El nu mai crede în schimbarea Veronicăi.

„Și părinții tăi să audă că eu plec, cred că au văzut și ei. Sunt filmulețe care vin acum la redacție de care eu nu știu, să vedeți câte o să mai apară, o să iasă realitatea la suprafață. Pentru ce aflu eu? Sunt vechi. Da, s-a schimbat…” a spus Viorel Stegaru.

Un filmuleț în care Vulpița i se confesează unui preot a fost difuzat în emisiunea TV care a consacrat-o. Veronica Stegaru recunoaște în fața părintelui că l-a înșelat pe soțul ei Viorel, însă nu a spus tot adevărul.

Vulpița i-a spus duhovnicului că nu știa că este filmată în timp ce făcea amor cu amantul său.

„Ieri a apărut un filmuleț din urmă și am nevoie de un sfat. Am greșit, recunosc și-mi pare rău. Nu trebuia să fac ce am făcut. Am fost tânără, eram la început. Eram căsătorită cu Viorel și soacră-mea stătea mereu cu gura pe mine și cred că de asta am luat-o pe altă cărare. Credeam că nu se va afla, nu știam că sunt filmată, nu mi-a cerut nimic în schimb acel bărbat”, a spus ea.

Deși în fața preotului a mărturisit că nu știa că este filmată, Veronica se aude clar în filmare când îi spune bărbatului să nu o mai filmeze, iar dacă filmează, să nu posteze filmulețul rușinos niciunde. Iată dialogul integral dintre Vulpița și amantul său.

„Nu mă mai filma”, îi spune Vulpița.

„Nu filmez”, spune amantul.

„O ștergi”, continuă Vulpița.

„Da, o șterg.. (filmarea, n.r.)”;, îi spune și bărbatul.