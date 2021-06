Schema de tratament anti-COVID a Flaviei Groșan, confirmată de experții din Marea Britanie. La ce concluzie s-a ajuns

Flavia Groșan [Sursa foto: Facebook] 10:18, iun 22, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Flavia Groșan a ieșit public și a spus în nenumărate rânduri că a tratat peste o mie de pacienți cu o chemată de tratament diferită decât cea care era impusă și aprobată de Ministerul Sănătății.

Ea a fost chemată să dea explicații în fața unei comisii de la Colegiul Medicilor. Mai mulți colegi de breaslă din România nu au fost de acord cu tratamentul pe care îl prescria bolnavilor de COVID, însă experții din Marea Britanie au analizat schema ei și au tras o concluzie.

Schemă de tratament

Specialiștii din Marea Britanie sunt de acord cu schema folosită de Flavia Groșan

Medicii britanici sunt de părere că medicamentele recomandate pacienților care au astm pot accelera vindecarea după infecția cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, experții reconfirmă beneficiile medicamente comune și accesibile oricui în tratarea COVID-19.

Doctorii care au tratat pacienții COVID cu medicamente tip suspensie de inhalat au raportat că unii bolnavi și-au revenit mai repede cu până la trei zile, potrivit publicației Daily Telegraph. Astfel, tratamentul propus de Flavia Groșan se bucură de susținere din partea colegilor ei de breaslă din Marea Britanie.

“În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat. Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine.

Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine.

Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide.

Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin. Eu am inițiat camera de inhalare. Este o sticluță de plastic de care atașezi spray-ul și din care inhalezi din cameră. Știu sigur că îmi ajunge în plămân. Altfel nu!

Eu așa am tratat COVID-ul. Eu sunt pe aceeași schemă de zece ani. Nu de ieri, de azi, de zece ani. Covid-ul este o răceală zdravănă, mai fițoasă așa, un virus un pic mai agresiv, simptomele sunt un pic mai brutale. Trebuie tratat de la primul simptom, intri pe tratament să nu-i dai voie să coboare.

Rolul schemei mele este antiinflamator, să limitez răspândirea COVID-ului, să limitez acțiunea lui inflamatorie. Eu așa am tratat Covid, în stilul ăsta. Schema nu este bătută în cuie, o adaptăm la pacient. Schema mea nu are cortizon, dar când e cazul, îl dau”, a declarat pneumologul Flavia Groșan, la la un post de televiziune.

Evoluția coronavirusului în România, 21 iunie

Până pe 21 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) dinre care 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 20.06.2021 (10:00) – 21.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 65 decese (36 bărbați și 29 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Botoșani, Brăila, Dolj, Harghita, Maramureș și Prahova.

61 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.