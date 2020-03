Un simplu follow pe Instagram a dus la un schimb acid de replici între Andreea Tonciu și Cristina Șișcanu, la Bravo ai stil Celebrities.

„Ți se pare prea mândră Andreea Tonciu ca să îți dea like sau follow pe Instagram?”, a întrebat-o Ilinca Vandici pe Cristina Șișcanu.

”Dan, am avut o discuție în culise. Ne uitam pe Instagram și zic ”parcă am dat tuturor urmarire” și am început să dau cui nu am mai dat. Am văzut că Andreea Tonciu nu mi-a dat follow și zic „Andreea, ești prea mândă să îmi dai follow?” Și mi-a dat imediat”, a povestit Cristina Șișcanu.

„Mie îmi place să facă cineva primul pas. Așa am fost obișnuită și crescută”, a spus Andreea Tonciu.

„I-am dat eu prima. Eu am făcut pasul pentru că eu sunt mai matură, zic eu, ea e mai zvăpăiată, dar îi stă bine așa cum e ea. Eu sunt femeie cu trei copii, sunt mai înțeleaptă și am zis că fac eu primul pas. O să vedem ce îmi oferă ea în schimb”, a spus Cristina Șișcanu. „Cred că am avut nițte experiențe de viață care m-au maturizat mai mult, atâta tot, asta nu înseamnă că e mai bine sau mai rău”, mai explicat concurenta de la Bravo ai stil Clebrities.

„Eu oricum sunt o copilă, cu toate că fac 34 de ani peste două luni, dar eu mă consider un copil, copilul lui mami”, a răspuns Andreea Tonciu.

„Era chiar aiurea să nu îi dau follow dacă ea mi-a dat. Dacă ea nu o făcea, nici eu nu o făceam. Ilinca, când văd că cineva dorește să mă urmăreacă, accept. Totuși, sunt Andreea Tonciu, acum Niculescu”, mai spus bruneta.

„Dar tu pe cine urmărești? Urmărești pe cinva de drag?”, a întrebat Cristina Șișcanu.

„Da, pe domnul Maurice, pe doamna Raluca”, a răspuns bruneta.

„Deci ești pe interes”. I-a replica Cristina Șișcanu.

„Nu sunt pe interes, cum să fiu pe interes? Nu!”, a spus Andreea Tonciu.

„Uite, poți să îți retragi follow-ul dacă mi l-ai dat din obligație”, i-a spus Cristina.

„Asta ai înțeles tu? Se vede cât de matură ești!”

„Nu mă jigni! Hopa! Andreea, mi-ai post simpatică până acum! Nu e ok în zona în care mergem. Mi-ai fost simpatică, dar ai grijă până unde sari!”, a spus fosta concurentă de la Survivor.

”Nu poți tu să ami spui să am grijă. Nu poate să îmi spună decât mama mea să am grijă, nu tu”, a replicat fosta asistentă de televiziune.

„Acest atac a fost gratuit. A depășit limita. Andreea este într-o perioadă în care e foarte sensibilă. Te iert de data asta, să nu se mai întâmple”, i-a spus colega ei.

„Decât să fiu o parvenită mincinoasă și o perversă ordinară, mai bine spun adevărul! Eu spun în față! Asta e de apreciat, ce spun eu”, a msi spus Andreea Tonciu.