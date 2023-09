Schimbare uriașă pentru Pescobar în afaceri! A luat o decizie de ultimă oră în privința restaurantelor pe care le deține. Nimeni nu se aștepta la una ca asta: "Să nu mai existe neclarități"

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, faimosul Pescobar a trecut prin clipe grele după ce inspectorii ANPC au găsit mai multe nereguli la trei dintre locațiile sale și au decis să le închidă. După o perioadă în care s-a luptat din răsputeri să-și redeschidă restaurantele, Paul a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta.

Pescobar, decizie de ultimă oră în cazul teraselor închise de ANPC

Iată despre este vorba!

Pescobar a devenit foarte cunoscut cu ajutorul platformei Tik Tok, acolo unde și-a promovat masiv afacerea. După luni de zile în care terasele au fost pline ochi, inspectorii ANPC au luat decizia de a controla toate cele patru locații ale afaceristului, astfel că au găsit mai multe nereguli, iar trei dintre ele au fost închise. Recent, Pescobar a anunțat că a luat o decizie la care nimeni nu se aștepta. Omul de afaceri a scos trei posturi vacante pe controlul calității, care ar vrea să fie ocupate de trei foști inspectori ANPC pentru a se asigura că nu va mai avea probleme pe viitor.

„Creez 3 posturi noi în cadrul grupului(...)! Pe controlul calității, trasabilitatea mărfurilor și procedurile de menținere și gătire a produselor! Dorim să angajăm foști inspectori ANPC căci aceștia cunosc toate normativele europene, ca să nu mai existe vreodată neclarități în activitatea grupului(...)! Vă așteptăm cu cv la adresa:(...). Vă mulțumim!”, a scris Pescobar pe Tik Tok.

Pescobar, nemulțumit de deciziile ANPC

În urmă cu câteva zile, Pescobar a oferit un interviu în care a mărturisit ce l-a deranjat cel mai mult la deciziile luat de inspectorii ANPC.

Omul de afaceri a ținut să lămurească întreaga situație și a susținut că multe dintre pozele care au circulat în mediul online nu sunt reale.

„Impactul este în felul următor: unul din punct de vedere economico-financiar. Noi până ieri, 20 septembrie, am încasat, cifra de afaceri 10.400.000 euro, taxe plătite, impozite un 1.900.000 de euro, salarii plătite 550.000 de euro. Avem 248 de angajați și acum să vorbim un pic de impactul social. S-a luat această decizie neavând niciodată vreun caz demonstrat de toxiinfecție alimentară, în niciuna dintre locații. (….) Toți 248 de angajați nu-și vor mai primi salariile, că de unde să le mai dăm? 248 de angajați înseamnă 248 de familii ce însumează undeva la 800-1000 oameni care stau acasă, pentru că ei n-au greșit cu nimic. Au gatit cum trebuie, și-au făcut treaba cum trebuie, au venit la muncă, au fost neglijenți datorită oboselii, se întâmplă. Am primit amenzi, am plătit toate amenzile, n-am contestat nimic. Și acum venim iar la muncă, greșeala-i omenească. Capul jos, am greșit și atâta tot. Toate pozele care au venit în online sunt de acum 3 luni, dragilor, nu-i ca și cum ieri s-a întâmplat ceva la noi. În celelalte 3 locații a mai fost controlul de 5 ori, niciodată nu s-a întâmplat nimic. Sunt niște minciuni crunte. Doresc dezmințire din partea ANPC că s-a găsit pește putrezit, că s-au găsit viermi, etc. Să iasă domnul Horia să zică: ”Nu am găsit!”. Băi oamenilor, nu vă face cinste vouă, ca organe de control! Sunteți părtași la o minciună. Nu e frumos”, a declarat Paul Nicolau într-un interviu pentru Kanal D.