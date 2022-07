Schimbarea anunțată de Alina Sorescu imediat după ziua ei. Face asta pentru fetițele ei: „Sunt mai puternică decât credeam”

In articol:

De câteva luni bune, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt în atenția tuturor, asta după ce și-au anunțat separarea.

Căsătoriți în anul 2010, artista și designerul nu și-au mai putut continua relația, în ciuda faptului că au devenit și părinții a doua fetițe.

Ele fiind, odată cu anunțarea divorțului, un motiv în plus de luptă între cei doi încă soți.

Alina Sorescu, o mamă și o femeie puternică de dragul fiicelor

Deși s-au judecat pentru custodia minorelor, cel puțin pentru moment, fetele au rămas în grija mamei, cele trei mutându-se din vila în care au locuit ani la rând alături de Ciucu.

Astfel că ziua de naștere a prins-o pe Alina Sorescu într-o ipostază nou, cea de femeie și mamă singură, dar cu și mai mult curaj.

De dragul fiicelor sale și pentru a le arăta că, deși părinții lor au apucat-o pe drumuri diferite, situația este sub control și totul merge ca pe roate, Alina Sorescu a îmbrățișat noile schimbări din viața sa cu zâmbetul pe buze.

„Fiecare an e diferit, fiecare an este altfel în felul său. Am simțit solidaritatea oamenilor care mi-au fost alături în toate momentele. Acum, în perioada asta de vară, e mai liniște. Lucrurile merg așa cum au pornit, dar sperăm că într-o manieră firească, așa cum e firesc să fie acum. Nu există vreo schimbare între timp. Am vrut să fiu fericită de ziua mea, să mă gândesc că totul e bine și să iau partea bună a lucrurilor”, a spus Alina Sorescu în cadrul unei emisiuni TV.

Deși recunoaște că nu i-a fost ușor, cântăreața s-a văzut nevoită să rămână puternică, să prindă mai mult curaj și să se ”înarmeze” cu speranță și încredere că situația divorțului se va aranja în mod firesc.

Acum, văzându-se în oglindă, dar privindu-și și fiicele în ochi, căci ele îi dau putere, Alina Sorescu se consideră o femeie cu mai multă încredere și stăpânire în forțele proprii, gata să lupte pentru bucuria și liniștea ei și a celor două fete.

”Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam. Am observat că lucrul ăsta se simte. Simte toată lumea schimbarea asta la mine, o schimbare în sensul bun. Am mai multă încredere că ceea ce simt eu că e bine. Îmi doresc să fiu bine, evident, că nimeni nu își dorește să plângă. Nu cred că e cineva să își dorească asta. Sunt și momente, iată, din care trebuie să înveți. Nu vreau să mă gândesc acum la regrete, deocamdată simt că e un moment din care trebuie să învăț. Mai vedem”, a mai spus artista.

Și tot de dragul lor, vedeta și-a pus acum pe pauză activitatea profesională și în formulă de trei au plecat în vacanță. Ba mai mult decât atât, vara aceasta, spune blondina, ea și fetele ai vor bifa multe escapade.

”Suntem în vacanță acum (n.r- ea cu fetițele). Avem multe drumuri în plan vara asta. La munte și la mare”, a mai mărturisit Alina Sorescu.