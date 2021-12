Schimbări majore în viața Biancăi Comănici! Vedeta a dat vestea cea mare: „Ne mărim familia”

In articol:

Bianca Comănici este una dintre cele mai cunoscute concurente de la Puterea dragostei. Ea a reușit să aducă acasă primele două trofee ale emisiunii și are o comunitate foarte mare de susținători. În prezent, Bianca Comănici este prezentatoare la Wowbiz și se bucură de succes cu cele două emisiunii ale ei.

Tânăra a organizat în urmă cu puțin timp un live pe contul ei de Youtube, acolo unde a vorbit despre ultimele ei proiecte.

Bruneta le-a mai dat fanilor o veste neașteptată. Bianca Comănici este pregătită să treacă la un nou pas în viața ei. În urmă cu mai bine de un an de zile, tânăra și-a închiriat un apartament în Capitală. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a dezvăluit că se va muta în curând, deoarece fratele Biancăi, Ștefan, se va muta cu ea la București.

„O să mă mut în scurt timp. Ne mărim familia. Nu, nu sunt gravidă, o să mai vină un membru al familiei la noi. O să încercăm să facem mai multe lucruri, pentru că suntem tineri, dar tot trebuie să facem ceva în viața asta”, a declarat Bianca Comănici, în timpul live-ului.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Bianca Comănici se mută din apartamentul ei [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, despre clipul filmat alături de Bogdan de la Ploiești

Bianca Comănici și Bogdan de la Ploiești și-au pus fanii pe jar cu ultima lor colaborare. Bruneta va apărea în videoclipul noii piese a celebrului manelist. Bianca Comănici a dezvăluit că a fost plăcut surprinsă de Bogdan de la Ploiești în timpul filmărilor.

Citeste si: Bogdan de la Ploiești, surprins în compania Biancăi Comănici. Manelistul nu s-a ferit să transmită public un mesaj, în timp ce se afla lângă ea: ”Sărutul tău”

„Chiar dacă este de jale, voi nu o să plângeți. M-am înțeles foarte bine cu Bogdann. Sincer, aveam o altă părere despre el.

Nu era una foarte bună, mi-am făcut o părere în urma Tik Tok-urilor pe care l-am văzut la el și nu numai. Cunoscându-l personal mi-am dat seama că nu este așa. Mi s-a părut un băiat cu foarte mult bun simț, glumeț, hazliu, chiar am rămas impresionată și mi-a creat o părere foarte bună, deși am mai avut două interacțiuni în trecut. Acum am discutat și mi se par eun băiat foarte inteligent, are așa un fel, are stilul ăla hazliu, cu bun gust. Un băiat finuț”, a declarat Bianca Comănici.

Distribuie pe: