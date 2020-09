In articol:

Emisiunea nocturnă lui Dan Capatos va fi supusă unor schimbări! Prezentatorul a povestit în direct faptul că nu va mai apărea pe micile ecrane în noaptea zilei de joi, întrucât trustul de televiziune a schimbat grila de programe.

Cunoscut pentru umorul său cinic, Dan Capatos nu a părut să fie afectat de această schimbare suferită de emisiunea sa, ba chiar a și glumit spunând că el nu are COVID-19, făcuând aluzie la infecția pe care au făcut-o anumiți colegi de televiziune!

Emisiunea lui Dan Capatos a mai suferit schimbări

Chiar în acest an, Dan Capatos a trebuit să se adapteze unei noi schimbări a emisiunii sale: în luna februarie, prezentatorul a anunțat că emisiunea sa va fi difuzată de la ora 00.30 în zilele de miercuri și joi, iar în restul zilelor grila de programe va rămâne la fel.

„Vreau să vă spun acum, serios vorbind, pentru că multă lume mă întreabă de ce emisunea noastră se difuzează aşa târziu. Nu am avut niciodată pretenţia să fiu în prime time, nu îmi doresc. Îmi şade bine, aici, unde suntem. Aşadar, vor fi şi zile când vom începe la 00:30, pentru cei care ne întreabă pe toate canalele de comunicaţii. Dacă rezistăm noi, probabil rezistaţi şi dumneavoastră”, și-a anunțat Dan Capatos urmăritorii, în luna februarie.

Andreea Balan s-a suparat pe Dan Capatos si a cerut ca burtiera sa fie schimbata de urgenta: "Nu imi place! Tot timpul spun ca nu mai vin, dar tot vin"

Pe 26 mai, cantareata Andreea Bălan a fost deranjata de textul care aparea pe burtiera in emisiune si a cerut ca aceasta sa fie scoasa de urgenta. Intr-o discutie cu prezentatorul show-ului de televiziune, Andreea Balan a marturisit ca a fost tentata sa refuze invitatia in platou, stiind ca va fi dezamagita de ce se va intampla in direct. Artista in varsta de 35 de ani care s-a despartit de George Burcea isi creste cele doua fetite, Ella Maya si Clara Maria, cu ajutorul mamei ei.

Andreea Bălan, în emisiunea lui Dan Capatos

Cand a vazut textul care a aparut pe ecran in momentul in care ea a intrat in emisiune, Andreea Balan s-a suparat si le-a atras imediat atentia prezentatorului si echipei sale. "Andreea: Sunt extenuata. Vreau custodie totala" a fost burtiera care a deranjat-o pe blonda.